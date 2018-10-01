 شيباني و''مول الطواجن'' أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم ﻿
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بسيمة والمكفوف

شيباني و''مول الطواجن'' أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 16:53 شيباني ومول الطواجن أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم | حوادث و حقوق
شيباني و''مول الطواجن'' أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قضت أمس الأربعاء، بالسجن النافذ في حق ''شيباني'' لمدة سنة واحدة، وبالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق الشاب ''مول الطواجن'' بعد اعترافهما

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قضت أمس الأربعاء، بالسجن النافذ في حق ''شيباني'' لمدة سنة واحدة، وبالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق الشاب ''مول الطواجن'' بعد اعترافهما بالمنسوب إليهما، عقب ظهورهما في مقطع فيديو جنسي شاذ، هز منطقة واد لاو.

وأوضح المصدر ذاته أن شابا تم إيقافه رفقة الشاذين بجلسة خمرية، تقرر سجنه لمدة أربعة أشهر، بسبب متابعته في ملف آخر له علاقة بشكاية بعد خلاف بينه وبين أحد أقربائه.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي بواد لاو، أوقفت في الساعات الأولى من أول أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، على خلفية انتشار مقطع فيديو جنسي جد صادم، تداوله أبناء واد لاو عبر تطبيق ''واتساب''، يوثق لعلاقة جنسية شاذة، جمعت بين اثنين من الموقوفين.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' خلال كشفه عن تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت ''واد لاو''، أن شابا يملك محلا لإعداد وجبة ''الطاجين''، يبلغ من العمر 25 سنة معروف بميولاته الجنسية الشاذة، مارس الجنس مع مسن مُطَلَّقٍ يبلغ من العمر 60 سنة ينحدر من مدينة الصويرة، ووثق هذه العملية بعدسة هاتفه النقال، قبل أن ينتشر الفيديو بين أبناء المنطقة بواسطة ''واتساب''، ما دفع بمصالح الدرك الملكي إلى فتح تحقيق للكشف عن ظروفه وملابساته .

وأضاف ذات المصدر أن الأبحاث المنجزة من طرف رجال الدرك مكنت من الاهتداء إلى هوية بطلي ''الفضيحة الجنسية''، حيث تمت مداهمة أحد الأماكن، ما ساهم في ضبط المسن والشاب ''مول الطواجن'' وصديقهم الثالث في جلسة خمرية، ليتم وضعهم بعد التحقيق معهم رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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