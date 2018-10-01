الملك محمد السادس يفتتح السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة ﻿

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، التي سيتفضل الملك محمد السادس بترؤسها، وجه رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الدعوة إلى أعضاء البرلمان للحضور غدا الجمعة

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بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، التي سيتفضل الملك محمد السادس بترؤسها، وجه رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الدعوة إلى أعضاء البرلمان للحضور غدا الجمعة إلى مقر البرلمان في الساعة الخامسة مساء، مرتدين اللباس الوطني.

وأفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان والمستشارين بأنه طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل الملك محمد السادس بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، وذلك يوم الجمعة 02 صفر 1440 هـ الموافق لـ 12 أكتوبر 2018 م.