 الملك محمد السادس يفتتح السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية | بوليتيك

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة الصحراء المغربية | بوليتيك

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة

مديرو المؤسسات التعليمية بسوس ينتفضون بتيزنيت | حوادث و حقوق

مديرو المؤسسات التعليمية بسوس ينتفضون بتيزنيت

شيباني ومول الطواجن أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم | حوادث و حقوق

شيباني و''مول الطواجن'' أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم

الملك محمد السادس يفتتح السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة | بوليتيك

الملك محمد السادس يفتتح السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفكك 57 خلية إرهابية ..منذ إنشائه | بوليتيك

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفكك 57 خلية إرهابية ..منذ إنشائه

نقل الفنان المصري تامر حسني إلى المستشفى على إثر وعكة صحية ألمت به | ثقافة و فنون

نقل الفنان المصري تامر حسني إلى المستشفى على إثر وعكة صحية ألمت به

في إطار محاربة الاتجار بالبشر..الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة بأصيلة | حوادث و حقوق

في إطار محاربة الاتجار بالبشر..الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة بأصيلة

بعد أزمة النقل بالمدينة .. حافلة سيتي باص بفاس كادت تزهق أرواح الراكبين | حوادث و حقوق

بعد أزمة النقل بالمدينة .. حافلة سيتي باص بفاس كادت تزهق أرواح الراكبين

بسيمة والمكفوف

الملك محمد السادس يفتتح السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 16:52 الملك محمد السادس يفتتح السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة | بوليتيك
الملك محمد السادس يفتتح السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، التي سيتفضل الملك محمد السادس بترؤسها، وجه رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الدعوة إلى أعضاء البرلمان للحضور غدا الجمعة

شوف تيفي

 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، التي سيتفضل الملك محمد السادس بترؤسها، وجه رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الدعوة إلى أعضاء البرلمان للحضور غدا الجمعة إلى مقر البرلمان في الساعة الخامسة مساء، مرتدين اللباس الوطني.

 وأفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان والمستشارين بأنه طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل الملك محمد السادس بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، وذلك يوم الجمعة 02 صفر 1440 هـ الموافق لـ 12 أكتوبر 2018 م.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الملك محمد السادس المغرب السنة التشريعية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية | بوليتيك

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة الصحراء المغربية | بوليتيك

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة الصحراء المغربية

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفكك 57 خلية إرهابية ..منذ إنشائه | بوليتيك

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفكك 57 خلية إرهابية ..منذ إنشائه

المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عندما يبكي الرجال..أب يعرض كليته للبيع بالبيضاء لعلاج ابنته الرضيعة | حالة خاصة
منذ 31 دقيقة

عندما يبكي الرجال..أب يعرض كليته للبيع بالبيضاء لعلاج ابنته الرضيعة

رغم قرار منحها الحضانة.. أم بأكادير محرومة من ابنتها لأزيد من 5 سنوات | بــووز

رغم قرار منحها الحضانة.. أم بأكادير محرومة من ابنتها لأزيد من 5 سنوات

خبير في البيئة يشرح بطريقة علمية فوائد جرف الرمال والإنعكاسات السلبية لإنغلاق الوديان | بــووز

خبير في البيئة يشرح بطريقة علمية فوائد جرف الرمال والإنعكاسات السلبية لإنغلاق الوديان

بالفيديو.. عمال الشركات الصناعية بالبرنوصي يحتجون بعد إضراب أرباب النقل | بــووز

بالفيديو.. عمال الشركات الصناعية بالبرنوصي يحتجون بعد إضراب أرباب النقل

﻿

آخر المستجدات

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية | بوليتيك
منذ 55 دقيقة

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة الصحراء المغربية | بوليتيك

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة

مديرو المؤسسات التعليمية بسوس ينتفضون بتيزنيت | حوادث و حقوق

مديرو المؤسسات التعليمية بسوس ينتفضون بتيزنيت

شيباني ومول الطواجن أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم | حوادث و حقوق

شيباني و''مول الطواجن'' أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.