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بسيمة والمكفوف

نقل الفنان المصري تامر حسني إلى المستشفى على إثر وعكة صحية ألمت به

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 16:29 نقل الفنان المصري تامر حسني إلى المستشفى على إثر وعكة صحية ألمت به | ثقافة و فنون
نقل الفنان المصري تامر حسني إلى المستشفى على إثر وعكة صحية ألمت به
تعرض الفنان المصري تامر حسني لوعكة صحية مفاجئة ألمت به، نُقل على إثرها على وجه السرعة إلى المسشتفى.

شوف تيفي

 تعرض الفنان المصري تامر حسني لوعكة صحية مفاجئة ألمت به، نُقل على إثرها على وجه السرعة إلى المسشتفى.

 وبهذا الخصوص، تم إشعار متتبعي الفنان عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك بالخبر حيث جاء في منشورها: "تم نقل الفنان تامر حسني منذ قليل إلى إحدى مستشفيات منطقة 6 أكتوبر فور إصابته بوعكه صحية شديدة جداً بعد انتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة.. و احتمالات إجراء عملية في أحباله الصوتية".

وفور تداول الخبر، انهالت العديد من التعاليق على الفنان متمنين له الشفاء العاجل.

 تجدر الإشارة، إلى أن تامر حسني يُعرض له حاليا بدور السينما المصرية فيلم "البدلة"، وهو من إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور.

 

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