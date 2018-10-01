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بسيمة والمكفوف

في إطار محاربة الاتجار بالبشر..الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة بأصيلة

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 16:27 في إطار محاربة الاتجار بالبشر..الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة بأصيلة | حوادث و حقوق
في إطار محاربة الاتجار بالبشر..الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة بأصيلة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الأربعاء، بتنسيق وثيق مع مفوضية الشرطة بأصيلة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الأربعاء، بتنسيق وثيق مع مفوضية الشرطة بأصيلة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأوضح مصدر أمني أن العمليات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن ضبط تسعة عشر شخصا كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، من بينهم وسيط وسيدة كانت تخصص منزلها لإيواء واستقبال المرشحين للهجرة، فضلا عن اثنين من منظمي الهجرة غير المشروعة.

وأكد ذات المصدر الاحتفاظ بأعضاء هذه الشبكة الإجرامية رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى، مشيرا إلى أن هذه القضية تندرج في إطار العمليات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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