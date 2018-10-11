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بعد أزمة النقل بالمدينة .. حافلة سيتي باص بفاس كادت تزهق أرواح الراكبين

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 13:35 بعد أزمة النقل بالمدينة .. حافلة سيتي باص بفاس كادت تزهق أرواح الراكبين | حوادث و حقوق
بعد أزمة النقل بالمدينة .. حافلة سيتي باص بفاس كادت تزهق أرواح الراكبين
توصـــلت شوف تيفي بصور توثق لحريق شب في حافلة تابعة لشركة سيتي باص صبيحة يومه الخميس 11 أكتوبر 2018 بمدينة فاس .

شوف تيفي

 

توصـــلت شوف تيفي بصور توثق لحريق شب في حافلة تابعة لشركة سيتي باص صبيحة يومه الخميس 11 أكتوبر 2018 بمدينة فاس .

وحسب مصــادر شوف تيفي فلولا الألطاف الإلهية لكانت كارثة كبيرة بسبب هذا الحريق المفاجئ والذي لا زالت أسبابه مجهولة لحدود اللحظة، وهو الحريق الذي خلف فزعا وهلعـــا قرب برج فاس.

وأضافت ذات المصادر أن الحريق كان يهدد أكثر من 52 راكبا من بينهم 30 طالبا ، حيث كان من المتوقع أن تكون هناك خسائر بشرية ولاسيما مع الحواجز التي توجد في مدخل ومخرج الحافلة والتي زادت الوضع تأزما.

وتواجه شركة "سيتي باص" التي فوض لها تدبير النقل الحضري بمدينة فاس، احتجاجات يومية من طرف الطلبة و التلاميذ و مختلف الزبناء، و ذلك بفعل نقص في الأسطول و تعرض العشرات من الحافلات إلى الاهتراء و التي أصبحت غير صالحة للنقل ، بعد أن حولها أصحابها إلى مدرعات بالصفيح تصلح لنقل الدواب .

يذكر أن الفترة الأخيرة عرفت اندلاع احتجاجات مستمرة للطلبة والمواطنين بمدينة فاس على الشركة المذكورة لعدة أسباب، كما راجت في العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات برحيل الشركة من تدبير النقل العمومي بالعاصمة العلمية .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حافلة النقل سيتي باص المغرب فاس حريق

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