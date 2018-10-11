المصممة المغربية ماجدة الرباع تبهر الحاضرين بتصاميمها الرائعة بأورلاندو ﻿

شاركت المصممة المغربية والشابة ماجدة الرباع في العرض المغربي « The Moroccan Village » بأورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية أيام 5 إلى 9 أكتوبر 2018 وذلك بمساهمة لالة جمالة والسفارة المغربية بواشنطن وموسك

شوف تيفي

شاركت المصممة المغربية والشابة ماجدة الرباع في العرض المغربي « The Moroccan Village » بأورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية أيام 5 إلى 9 أكتوبر 2018 وذلك بمساهمة لالة جمالة والسفارة المغربية بواشنطن وموسك ستراتيجي.

وكشفت ماجدة الرباع لشوف تيفي، أنها قدمت أحدث تصاميمها في العرض المغربي وذلك باعتمادها على 12 تكشيطة مخزنية بلمسة عصرية وبألوان مختلفة كـ « اللون الوردي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأصفر، والأحمر » وألوان أخرى تليق بجميع السيدات من مختلف الجنسيات.

واعتمدت المصممة ماجدة الرباع صاحبة محل « Signature by Majda » المتواجد بمدينة مراكش، أنها اختارت الاعتماد على عارضات من مختلف الجنسيات منهن مكسيكية وأمريكية وروسية ومغربية وألبانية.

وشاركت ماجدة الرباع في العرض المغربي رفقة المصممة المغربية سميرة حدوشي وصناع حرفيين آخرين.