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أسمـاء الحلاوي تطلق النار على بوعشرين : ''ســاعتك سالات وريحتك عطـــات ''

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 12:46 أسمـاء الحلاوي تطلق النار على بوعشرين : ســاعتك سالات وريحتك عطـــات | صحافة
أسمـاء الحلاوي تطلق النار على بوعشرين : ''ســاعتك سالات وريحتك عطـــات ''
في خرجة مثيرة قــالت الضحیة أسماء الحلاوي لبوعشرین : ''ساعتك سالات وریحتك عطات'' .

شوف تيفي

 

في خرجة مثيرة قــالت الضحیة أسماء الحلاوي لبوعشرین : ''ساعتك سالات وریحتك عطات'' .

واسترسلت أسماء حلاوي، إحدى ضحایا المتھم توفیق بوعشرین، مخاطبة المتھم، إن ''ساعة الحسم قد دقت، وحان الوقت لكي ینال كل طرف في ھذه القضیة التي طالت أكثر من اللازم ما یستحقه...''.

وأضافت الحلاوي، في تدوینتھا عبر صفحتها بالفیسبوك، أن بوعشرین لن یستطیع صنع عالم قذر على ھواه، في إشارة إلى الاعتداء الجنسي الذي كان یطالھا منه، وممارساته الجنسیة الشاذة والقذرة التي كانت تُجبر على إشباعھا.

وسبق وصرحت الحلاوي أمام المحكمة أن بوعشرين كان يمارس عليها الجنس وهي حامل، بل في مراحلها الأخيرة قبل الوضع، ولم يرحم ضعفها واستمر في ابتزازها عبر الهاتف وتصويرها في لقطات ساخنة، حتى أنها تضرعت له كونها حامل، لكنه هددها بصورها وفيديوهاتها، مما جعلها ترضخ لطلباته في كل مرة .

يشــار أن أسماء الحلاوي الضحية الأكبر في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر والذي لا زالت أطواره جارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

 

 

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شوف تيفي أسماء الحلاوي بوعشرين توفيق المغرب الجنس المحكمة

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