هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها البيدوفيل الذي حاول اغتصاب طفل داخل حمام شعبي بفاس ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات باستئنافية فاس أغلقت بعد جلسة سرية انعقدت ليلة أمس الأربعاء ملف الطفل القاصر الذي تعرض لمحاولة اغتصاب داخل حمام شعبي بحي بن سودة على يد رجل مسن، وحكمت

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات باستئنافية فاس أغلقت بعد جلسة سرية انعقدت ليلة أمس الأربعاء ملف الطفل القاصر الذي تعرض لمحاولة اغتصاب داخل حمام شعبي بحي بن سودة على يد رجل مسن، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات.

وأضافت ذات المصادر أن البيدوفيل كان قد أحيل على أنظار غرفة الجنايات بعد استكمال كل مراحل التحقيق معه ، حيث تم نقله إلى السجن المحلي ببوركايز ضواحي فاس.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة فاس قد اعتقلت الستيني داخل حمام شعبي بالعاصمة العلمية فاس يوم الأربعاء 3 أكتوبر المنقضي وذلك بعد محاصرته من طرف مواطنين داخل الحمام الشعبي.