 المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أسمـاء الحلاوي تطلق النار على بوعشرين : ســاعتك سالات وريحتك عطـــات | صحافة

أسمـاء الحلاوي تطلق النار على بوعشرين : ''ســاعتك سالات وريحتك عطـــات ''

هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها البيدوفيل الذي حاول اغتصاب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع

هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها البيدوفيل الذي حاول اغتصاب طفل داخل حمام شعبي بفاس

المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية

أطباء القطاع العام يخوضون اليوم الخميس إضرابا وطنيا عاما مع تقديم استقالات وهجرة جماعية | مجتمع

أطباء القطاع العام يخوضون اليوم الخميس إضرابا وطنيا عاما مع تقديم استقالات وهجرة جماعية

أمن مراكش يوقف نشاط 1710 أشخاص مبحوث عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة | مجتمع

أمن مراكش يوقف نشاط 1710 أشخاص مبحوث عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة

فضيحة أخلاقية تهز مستشفى ابن سينا بالرباط والقضية فيها التحرش الجنسي | مجتمع

فضيحة أخلاقية تهز مستشفى ابن سينا بالرباط والقضية فيها التحرش الجنسي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتشبث في لقائها مع الحكومة بالزيادة العامة في الأجور | بوليتيك

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتشبث في لقائها مع الحكومة بالزيادة العامة في الأجور

عاجـل.. وقوع حادث خلال عملية إطلاق صاروخ روسي على متنه رائدا فضاء روسي وأميركي | حوادث و حقوق

عاجـل.. وقوع حادث خلال عملية إطلاق صاروخ روسي على متنه رائدا فضاء روسي وأميركي

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة | بوليتيك

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة

بسيمة والمكفوف

المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 12:02 المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك
المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية
في تطور مثير ، قبل المغرب المشاركة في اجتماع جنيف الذي دعا إليه المبعوث الشخصي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء المغربية هورست كوهلر، بهدف استئناف المفاوضات مع جبهة

شوف تيفي

 

في تطور مثير ، قبل المغرب المشاركة في اجتماع جنيف الذي دعا إليه المبعوث الشخصي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء المغربية هورست كوهلر، بهدف استئناف المفاوضات مع جبهة البوليساريو بحضور كل من الجزائر وموريتانيا، عقب الرفض القاطع الذي سجلته المملكة في السابق ومطالبتها بضرورة إدراج الجارة الشرقية الجزائر كطرف مباشر في الملف لا مجرّد ملاحظ.

وتفتح دعوة المبعوث الأممي هورست كوهلر لأطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى مائدة مستديرة للنقاش في جنيف، فرصة أمام المغرب لتغيير معادلة أطراف النزاع بأن تحل الجزائر مباشرة محل البوليساريو، ورغم أن الأمر يتعلق بمجرد محادثات على مائدة مستديرة فإن عدم تحويل الجزائر لطرف مباشر في أي مفاوضات مستقبلية من شأنه أن يخلق مخاطر كبرى قد تعصف بكل التوازنات التي أرساها المغرب.

وفي تقرير للمركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني فبقدر ما تظهر في النزاع زوايا جيو استراتيجية إقليمية جديدة، فإن أول المخاطر يجب مواجهتها هي عدم العودة إلى أي محادثات دون أن تكون الجزائر الطرف المباشر في كل مفاوضات محتملة بعد مائدة جنيف .

وتقدم المائدة التي دعا إليها كوهلر بجنيف خلال بداية شهر دجنبر المقبل فرصة لإعادة طرح مقترح الحكم الذاتي ، الخيار الوحيد الموجود في قرارات الأمم المتحدة منذ سنة 2007، والنظر إليه من زاوية المتغيرات الأمنية الإقليمية والدولية التي حدثت خلال السنة الأخيرة في توصيفها للنزاع بربط تداعياته الإقليمية على الجغرافيا السياسية لمنطقة شمال إفريقيا بكاملها وتجاوز المقاربة الثنائية المبنية على خطاب موجه للمغرب والبوليساريو بتمديد الخطاب نحو الجزائر ، إذ لا توجد فرصة دولية وإقليمية أفضل من الوضع الحالي الذي يسمح بتحويل الجزائر إلى طرف مباشر في أي مفاوضات مقبلة. 

ولم يعد نزاع الصحراء المغربية ذو أبعاد سياسية بين البوليساريو والمغرب وإنما ارتفع السقف إلى مخاطر ذات طبيعة أمنية ترتبط بشريط مشتعل في ليبيا ومنطقة الساحل، وقابل للتمدد والانتشار نحو الجنوب الجزائري والمنطقة العازلة شمال موريتانيا وصولا إلى المحيط الأطلسي، فزاوية النظر لنزاع الصحراء المغربية تغيرت وأضحت إقليمية وليس ثنائية بين المغرب والبوليساريو.

وكان كوهلر قد حدد يوم 20 أكتوبر لتلقي ردود الأطراف على دعوته، وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد أنطونيو غوتيريس في تقريره على ضرورة تلبية كافة الأطراف لدعوة مبعوثه الشخصي لنزاع الصحراء المغربية.

يشار أن جبهة البوليساريو قد أعلنت هي الأخرى ترحيبها بالدعوة، داعية المنتظم الدولي إلى ممارسة كافة الضغوط لإنجاح " المفاوضات " وعدم جعلها نسخة مشابهة للجولات السابقة .

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البوليساريو الصحراء المغربية مركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتشبث في لقائها مع الحكومة بالزيادة العامة في الأجور | بوليتيك

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتشبث في لقائها مع الحكومة بالزيادة العامة في الأجور

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة | بوليتيك

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة

الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تصدر حكمها لصالح عامل مدينة المحمدية لإقالة رئيس المجلس البلدي | بوليتيك

الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تصدر حكمها لصالح عامل مدينة المحمدية لإقالة رئيس المجلس البلدي

نائبة إكوادورية ببرلمان الأنديز تعقد لقاء مع رئيس مجلس المستشارين وتشيد بالمجهود التنموي بالأقاليم الجنوبية | بوليتيك

نائبة إكوادورية ببرلمان الأنديز تعقد لقاء مع رئيس مجلس المستشارين وتشيد بالمجهود التنموي بالأقاليم الجنوبية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مجموعة التجاري وفا بنك تطلق فضاء بنكيا جديدا ..هذه أهم امتيازاته | مال و أعمال
منذ 16 دقيقة

مجموعة التجاري وفا بنك تطلق فضاء بنكيا جديدا ..هذه أهم امتيازاته

بوعشرين يكشف تعرضه للإهانات خلال محاكمته و هكذا رد زهراش دفاع ضحايا المتهم | خارج البلاطو

بوعشرين يكشف تعرضه للإهانات خلال محاكمته و هكذا رد زهراش دفاع ضحايا المتهم

كواليس حصرية من قلب محاكمة توفيق بوعشرين بعد إحضاره بالقوة إلى الجلسة | خارج البلاطو

كواليس حصرية من قلب محاكمة توفيق بوعشرين بعد إحضاره بالقوة إلى الجلسة

محامية ضحايا بوعشرين ..الإعلام ظلم الضحايا بزاف | خارج البلاطو

محامية ضحايا بوعشرين ..الإعلام ظلم الضحايا بزاف

﻿

آخر المستجدات

أسمـاء الحلاوي تطلق النار على بوعشرين : ســاعتك سالات وريحتك عطـــات | صحافة
منذ 3 دقائق

أسمـاء الحلاوي تطلق النار على بوعشرين : ''ســاعتك سالات وريحتك عطـــات ''

هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها البيدوفيل الذي حاول اغتصاب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع

هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها البيدوفيل الذي حاول اغتصاب طفل داخل حمام شعبي بفاس

المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

المغرب يقبل بـمائدة مستديرة للنقاش مع الجزائر في جنيف لحل نزاع الصحراء المغربية

أطباء القطاع العام يخوضون اليوم الخميس إضرابا وطنيا عاما مع تقديم استقالات وهجرة جماعية | مجتمع

أطباء القطاع العام يخوضون اليوم الخميس إضرابا وطنيا عاما مع تقديم استقالات وهجرة جماعية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.