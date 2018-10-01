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أمن مراكش يوقف نشاط 1710 أشخاص مبحوث عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 11:05 أمن مراكش يوقف نشاط 1710 أشخاص مبحوث عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة | مجتمع
أمن مراكش يوقف نشاط 1710 أشخاص مبحوث عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة
عرف شهر شتنبر المنصرم إيقاف 1710 أشخاص مبحوث عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة على يد مصالح أمن مدينة مراكش.

شوف تيفي

 

عرف شهر شتنبر المنصرم إيقاف 1710 أشخاص مبحوث عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة على يد مصالح أمن مدينة مراكش.

وحسب بلاغ صادر من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن مصالح الأمن تمكنت خلال هذه الفترة من إيقاف 2524 شخصا في حالة تلبس بجناية أو جنحة ، و43 شخصا من أجل حيازة سلاح أبيض في ظروف مشبوهة ، فضلا عن التحقق من هوية 15 ألف و747 شخصا.

وفيما يتعلق بمجال محاربة المخدرات، فقد تم حجز أزيد من 38 كلغ من مخدر الشيرا ، وأزيد من 6 كلغ من مخدر الكيف، وكمية من مخدري الحشيش والمعجون وكذا التبغ المهرب ، و158 قرصا مهلوسا ، فضلا عن حجز 6 سيارات و 19 دراجة نارية في إطار الاتجار في المخدرات، مع الاحتفاظ بـ 4654 شخصا تحت الحراسة النظرية.

ومن جهة أخرى، قامت المصالح الأمنية بمدينة مراكش بإيواء 927 شخصا في حالة التشرد والتسول بدار البر والإحسان ، وإيداع 185 شخصا يعانون من الاختلال العقلي بمستشفى ابن النفيس.

وبخصوص المخالفات المرورية ، قامت مصالح الأمن بتحرير 1047 محضر مخالفة ، وسحب 585 رخصة سياقة ، و حجز 509 سيارة و126 دراجة نارية ، فضلا عن استخلاص 2983 مخالفة جزافية تصالحية.

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