 خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة ﻿
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خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة | بوليتيك

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة

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بسيمة والمكفوف

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 09:00 خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة | بوليتيك
خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة
أكد الخبير القانوني الدولي نيكاكي ليجروس، أمس الأربعاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية تمثيل البوليساريو للصحراويين، مضيفا أن طبيعة هذه الحركة الانفصالية هي محط

شوف تيفي

 

أكد الخبير القانوني الدولي نيكاكي ليجروس، أمس الأربعاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية تمثيل البوليساريو للصحراويين، مضيفا أن طبيعة هذه الحركة الانفصالية هي محط مساءلة اليوم، على المستوى الدولي.

وأفادت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس؛ أن الخبير الدولي، وفي إشارة منه إلى المحاولة الفاشلة للبوليساريو ومن يقف وراءها، للطعن أمام القضاء في اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، أبرز ليجيروس أن محكمة العدل الأوروبية رفضت بكل بساطة الشكوى التي رفعها الكيان الوهمي، معللة قرارها على كون هذه الحركة لا تمثل السكان الصحراويين.

وأضاف الخبير الدولي، أن البوليساريو لم تتعرض لنكسة قضائية في هذه القضية فحسب، بل وضعت خارج اللعبة، أي أنها لا تستطيع ادعاء أي تمثيل للصحراويين على الإطلاق، موضحا أن قادة هذه الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة، فهو ككيان، يضيف الخبير، لاتعدو أن تكون "خطأ أيديولوجيا " وليس باستطاعتها إقناع الصحراويين ولا المجتمع الدولي بأهدافها.

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شوف تيفي المغرب السكان الصحراويون الأمم المتحدة نيكاكي ليجروس

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