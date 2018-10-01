 أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة | بوليتيك

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة

أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس | مجتمع

أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس

اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين | حوادث و حقوق

اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات | حوادث و حقوق

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة

الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تصدر حكمها لصالح عامل مدينة المحمدية لإقالة رئيس المجلس البلدي | بوليتيك

الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تصدر حكمها لصالح عامل مدينة المحمدية لإقالة

نائبة إكوادورية ببرلمان الأنديز تعقد لقاء مع رئيس مجلس المستشارين وتشيد بالمجهود التنموي بالأقاليم الجنوبية | بوليتيك

نائبة إكوادورية ببرلمان الأنديز تعقد لقاء مع رئيس مجلس المستشارين وتشيد بالمجهود التنموي

البرلماني التجمعي عبد الله الغازي يدق ناقوس الخطر ويحذر من عواقب إغراق سوس وتيزنيت بالمهاجرين الأفارقة | بوليتيك

البرلماني التجمعي ''عبد الله الغازي'' يدق ناقوس الخطر ويحذر من عواقب إغراق سوس وتيزنيت بالمهاجرين

احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس أولاد تايمة | مجتمع

احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس ''أولاد تايمة''

منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة واد الذهب يؤكد بالأرقام والأدلة لا شرعية تمثيلية لجبهة البوليساريو في الأقاليم الجنوبية المغربية | بوليتيك

منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة واد الذهب يؤكد بالأرقام والأدلة لا شرعية تمثيلية

بسيمة والمكفوف

أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 08:23 أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس | مجتمع
أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة حيث الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا فوق منطقة طنجة والريف وغرب الواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والسايس

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة حيث الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا فوق منطقة طنجة والريف وغرب الواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة في أغلب الأوقات بالواجهة المتوسطية والسهول الواقعة شمال آسفي والأطلس الكبير والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية أو زخات متفرقة، عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق السواحل الجنوبية من المحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو الغرب، وأحيانا متقلبة بجميع ربوع المملكة.

ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 22 و26 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 26 و31 درجة بالسهول الداخلية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مجتمع شوف تيفي أرصاد الجوية طقس أمطار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس أولاد تايمة | مجتمع

احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس ''أولاد تايمة''

المخدرات تسقط بحارا بمدخل ميناء أكادير في يد الشرطة | مجتمع

المخدرات تسقط بحارا بمدخل ميناء أكادير في يد الشرطة

ضحايا حريق جوطية الفوارات يثورون على البيجديين بمجلس تمارة وينظمون مسيرة في اتجاه القصر الملكي بالرباط | مجتمع

ضحايا حريق جوطية الفوارات يثورون على البيجديين بمجلس تمارة وينظمون مسيرة في اتجاه القصر الملكي بالرباط

جهة الشرق تعزز من شراكتها مع جهة أوكستاني الفرنسية في مجالات مختلفة | مجتمع

جهة الشرق تعزز من شراكتها مع جهة أوكستاني الفرنسية في مجالات مختلفة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الإعصار العاتي مايكل يضرب فلوريدا | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

بالفيديو..الإعصار العاتي مايكل يضرب فلوريدا

في يومها الوطني ..سولنا المغاربة واش كيحتافلو ف10 أكتوبر بالمرأة؟؟..أجوبة غير متوقعة | نسولو الناس

في يومها الوطني ..سولنا المغاربة واش كيحتافلو ف10 أكتوبر بالمرأة؟؟..أجوبة غير متوقعة

محامية ضحايا بوعشرين تفسر بدقة جريمة الاتجار بالبشر وعلاقة بوعشرين بهذه التهمة | خارج البلاطو

محامية ضحايا بوعشرين تفسر بدقة جريمة الاتجار بالبشر وعلاقة بوعشرين بهذه التهمة

دفاع ضحايا بوعشرين..لهذه الأسباب امتنع المتهم عن حضور جلسة المحاكمة و هكذا تم إحضاره بالقوة | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..لهذه الأسباب امتنع المتهم عن حضور جلسة المحاكمة و هكذا تم إحضاره بالقوة

﻿

آخر المستجدات

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة

أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس | مجتمع

أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس

اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين | حوادث و حقوق

اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات | حوادث و حقوق

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.