اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين ﻿

استفاقت منطقة ''أيت ميمون'' بأيت ملول صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر، على وقع حادثة سير خطيرة كادت تودي بحياة مجموعة من العاملين والعاملات الزراعيين، بعدما وقع اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة صغيرة من

شوف تيفي: اشتوكة أيت بها

استفاقت منطقة ''أيت ميمون'' بأيت ملول صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر، على وقع حادثة سير خطيرة كادت تودي بحياة مجموعة من العاملين والعاملات الزراعيين، بعدما وقع اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة صغيرة من نوع ''بيكوب'' كان على متنها عدد من من العمال الزراعيين متجهين لعملهم بإحدى الضيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت بها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، حينما كانت سيارة خفيفة تسير بسرعة مفرطة ما جعل السائق يفقد السيطرة على سيارته، ليخرج عن مساره ويصطدم بشاحنة صغيرة من نوع ''بيكوب'' كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث أسفر عن خسائر مادية لحقت بالعربتين إثر تضررهما بشكل كبير، ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أي خسائر في الأرواح اللهم بعض ''الخدوش'' والجروح الطفيفة التي أصيب بها عدد من ركاب الشاحنة.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، وتم فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات وظروف وقوع الحادثة لتحديد المسؤوليات القانونية.