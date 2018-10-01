 اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة | بوليتيك

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة

أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس | مجتمع

أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس

اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين | حوادث و حقوق

اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات | حوادث و حقوق

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة

الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تصدر حكمها لصالح عامل مدينة المحمدية لإقالة رئيس المجلس البلدي | بوليتيك

الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تصدر حكمها لصالح عامل مدينة المحمدية لإقالة

نائبة إكوادورية ببرلمان الأنديز تعقد لقاء مع رئيس مجلس المستشارين وتشيد بالمجهود التنموي بالأقاليم الجنوبية | بوليتيك

نائبة إكوادورية ببرلمان الأنديز تعقد لقاء مع رئيس مجلس المستشارين وتشيد بالمجهود التنموي

البرلماني التجمعي عبد الله الغازي يدق ناقوس الخطر ويحذر من عواقب إغراق سوس وتيزنيت بالمهاجرين الأفارقة | بوليتيك

البرلماني التجمعي ''عبد الله الغازي'' يدق ناقوس الخطر ويحذر من عواقب إغراق سوس وتيزنيت بالمهاجرين

احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس أولاد تايمة | مجتمع

احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس ''أولاد تايمة''

منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة واد الذهب يؤكد بالأرقام والأدلة لا شرعية تمثيلية لجبهة البوليساريو في الأقاليم الجنوبية المغربية | بوليتيك

منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة واد الذهب يؤكد بالأرقام والأدلة لا شرعية تمثيلية

بسيمة والمكفوف

اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 08:19 اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين | حوادث و حقوق
اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين
استفاقت منطقة ''أيت ميمون'' بأيت ملول صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر، على وقع حادثة سير خطيرة كادت تودي بحياة مجموعة من العاملين والعاملات الزراعيين، بعدما وقع اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة صغيرة من

شوف تيفي: اشتوكة أيت بها

استفاقت منطقة ''أيت ميمون'' بأيت ملول صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر، على وقع حادثة سير خطيرة كادت تودي بحياة مجموعة من العاملين والعاملات الزراعيين، بعدما وقع اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة صغيرة من نوع ''بيكوب'' كان على متنها عدد من من العمال الزراعيين متجهين لعملهم بإحدى الضيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت بها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، حينما كانت سيارة خفيفة تسير بسرعة مفرطة ما جعل السائق يفقد السيطرة على سيارته، ليخرج عن مساره ويصطدم بشاحنة صغيرة من نوع ''بيكوب'' كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث أسفر عن خسائر مادية لحقت بالعربتين إثر تضررهما بشكل كبير، ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أي خسائر في الأرواح اللهم بعض ''الخدوش'' والجروح الطفيفة التي أصيب بها عدد من ركاب الشاحنة.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، وتم فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات وظروف وقوع الحادثة لتحديد المسؤوليات القانونية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها فاجعة طرقية حادثة سير عمال زراعيين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات | حوادث و حقوق

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات

سوري يطعن مغربيا ويلتجأ لمسجد تقي الدين الهلالي هروبا من رجال الشرطة بألمانيا | حوادث و حقوق

سوري يطعن مغربيا ويلتجأ لمسجد تقي الدين الهلالي هروبا من رجال الشرطة بألمانيا

بالصور.. مصرع سائق سيارة بعد انقسامها بين مراكش وباب الخميس | حوادث و حقوق

بالصور.. مصرع سائق سيارة بعد انقسامها بين مراكش وباب الخميس

خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور | حوادث و حقوق

خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الإعصار العاتي مايكل يضرب فلوريدا | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

بالفيديو..الإعصار العاتي مايكل يضرب فلوريدا

في يومها الوطني ..سولنا المغاربة واش كيحتافلو ف10 أكتوبر بالمرأة؟؟..أجوبة غير متوقعة | نسولو الناس

في يومها الوطني ..سولنا المغاربة واش كيحتافلو ف10 أكتوبر بالمرأة؟؟..أجوبة غير متوقعة

محامية ضحايا بوعشرين تفسر بدقة جريمة الاتجار بالبشر وعلاقة بوعشرين بهذه التهمة | خارج البلاطو

محامية ضحايا بوعشرين تفسر بدقة جريمة الاتجار بالبشر وعلاقة بوعشرين بهذه التهمة

دفاع ضحايا بوعشرين..لهذه الأسباب امتنع المتهم عن حضور جلسة المحاكمة و هكذا تم إحضاره بالقوة | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..لهذه الأسباب امتنع المتهم عن حضور جلسة المحاكمة و هكذا تم إحضاره بالقوة

﻿

آخر المستجدات

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة | بوليتيك
منذ 30 دقيقة

خبير قانون دولي بالأمم المتحدة.. الحركة الانفصالية مجرد دمى تحركها دولة مجاورة

أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس | مجتمع

أمطار قوية لليوم الثاني على التوالي بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس

اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين | حوادث و حقوق

اشتوكة أيت بها تنجو من فاجعة طرقية للعمال الزراعيين

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات | حوادث و حقوق

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.