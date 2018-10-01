 إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات ﻿
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إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات | حوادث و حقوق

إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة

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إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 03:49 إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات | حوادث و حقوق
إحالة مساعد إداري بمنطقة أمن الفداء على النيابة العامة بالبيضاء للاشتباه بتورطه في محاولة السرقة وحيازة المخدرات
قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بإحالة مساعد إداري من الدرجة الثالثة يعمل بمنطقة أمن الفداء، يومه الأربعاء، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه بتورطه في

شوف تيفي:

قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بإحالة مساعد إداري من الدرجة الثالثة يعمل بمنطقة أمن الفداء، يومه الأربعاء، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلاح الأبيض بدون سند مشروع.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع الموظف المعني بالأمر، على إثر الشكاية المسجلة في حقه من طرف مالك محل تجاري، يتهمه فيها بمحاولة السرقة وهو تحت تأثير الكحول.

وأوضح المصدر أن الشرطة القضائية بالبيضاء، استمعت إليه بخصوص الاشتباه بتورطه في حيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض بدون سند مشروع تم العثور عليهما على متن الدراجة النارية الخاصة التي كان يستعملها.

و قررت النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر، إيداع الموظف المذكور رهن الاعتقال بالمركب السجني، في حين أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرار توقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء مجريات المسطرة القضائية، وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

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