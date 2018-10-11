الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تصدر حكمها لصالح عامل مدينة المحمدية لإقالة رئيس المجلس البلدي ﻿

أصدرت الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، حكمها بقبول طلب عامل مدينة المحمدية في الدعوى الاستعجالية التي رفعها ضد حسن عنترة من أجل إقالته من رئاسة البلدية .

شوف تيفي / جميلة عمر

أصدرت الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، حكمها بقبول طلب عامل مدينة المحمدية في الدعوى الاستعجالية التي رفعها ضد حسن عنترة من أجل إقالته من رئاسة البلدية .

وقررت المحكمة أن يترأس العامل دورة استثنائية من أجل إقالة الرئيس.و ليس لرئيس البلدية حسن عنترة حق الطعن في الحكم، لأنه حكم نهائي وقطعي .

وكان عامل عمالة المحمدية قد التجأ إلى الفصل 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقاضي بالالتجاء إلى المحكمة الإدارية في حالة عدم الامتثال للشطر الأول من نفس الفصل، والذي يحتم على الرئيس إدراج نقطة الإقالة مادامت الأغلبية قد عقدت العزم على ذلك، من خلال التوقيع على عريضة مشكلة من 32 مستشارا أي ثلثي الأعضاء.