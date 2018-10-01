 احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس ''أولاد تايمة'' ﻿
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بسيمة والمكفوف

احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس ''أولاد تايمة''

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 02:18 احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس أولاد تايمة | مجتمع
احتجاجات التجار والحرفيين على قرار جبائي تجهض دورة مجلس ''أولاد تايمة''
نسف عدد من التجار والحرفيين، زوال اليوم الدورة العادية لمجلس جماعة ''أولاد تايمة''، وذلك بعد اقتحامهم للقاعة التي كانت تحتضن أشغال الدورة، وحولوها لساحة احتجاجات عارمة، تنديدا بإدراج أعضاء المجلس

شوف تيفي:أحمد الهلالي

نسف عدد من التجار والحرفيين، زوال اليوم الدورة العادية لمجلس جماعة ''أولاد تايمة''، وذلك بعد اقتحامهم للقاعة التي كانت تحتضن أشغال الدورة، وحولوها لساحة احتجاجات عارمة، تنديدا بإدراج أعضاء المجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية لنقطة تتعلق بالمصادقة على مقترح التعديل الجبائي في جدول أعمال الدورة والرامي للزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية بالسوق الأسبوعي.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لقرار المجلس الجماعي، ومطالبة بضرورة إسقاط هذا المقترح، وذلك بالإبقاء على القيمة الأصلية التي كانت عليها السومة الكرائية، ومحملين المجلس عواقب هذا القرار الذي لن يزيد الطين إلا بلة على حد تعبيرهم، ومطالبين في نفس الوقت برحيل رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية بعدما رفعوا شعار ''إرحل'' في وجهه.

وفي هذا الصدد أكد أحد التجار المتضررين لقناة ''شوف تيفي''، أن حزب العدالة والتنمية منذ تواليه لدواليب الحكم بجماعة أولاد تايمة ما فتئ يصدر قرارات ضد مصلحة المواطن البسيط ويجهز على مكتسباته، حيث سجلت مجموعة من المجالات تراجعا كبيرا بالمنطقة.

وزاد ذات المتحدث، ليؤكد أن قرار الزيادة في السومة الكرائية قرار مجحف ولا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية لعدد من التجار الذين كسدت تجارتهم، موضحا أن هذه الزيادة ستثقل كاهلهم ويستعدون لخوض معارك نضالية أكثر تصعيدا بإسقاط هذا القرار.''

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر مطلع لقناة ''شوف تيفي''، أن قرار المجلس الجماعي بالزيادة في قيمة السومة الكرائية للمحلات التجارية بالسوق الأسبوعي راجع إلى الرفع من الموارد المالية للجماعة، خصوصا وأن الجماعة قد دخلت في استثمارات كبرى على مستوى الأسواق تجاوزت 5 مليارات، وبلغ عدد المحلات التجارية التي شملها هذا القرار ما مجموعه 230 محلا.

وأشار مصدر ''شوف تيفي''، أن جماعة أولاد تايمة عللت قرار زيادتها في السومة الكرائية بكونه قرار صائب، وتمت دراسته على جميع المستويات، معتبرا هذه الزيادات مبادرة للرفع من المداخيل الذاتية للجماعة والقطع مع منظومة الريع التي يعرفها السوق الأسبوعي بأولاد تايمة، وذلك لما يقوم به بعض أصحاب المحلات الذين لا يستغلون محلاتهم، ويعمدون إلى كرائها للغير، إضافة إلى إقدام البعض على كراء الملك العمومي المقابل لهذه المحلات بأثمنة باهضة.

وهو ما ينفيه التجار جملة وتفصيلا، ويؤكدون أن الزيادات التي تضمنها القرار الجبائي قد تجاوزت الحد المعقول، ووصلت نسبة 700 في المائة، معتبرين هذا بمثابة تأجيج للأوضاع بالمنطقة والتي ستزيد سوءًا وتعقيدا يوما بعد يوم بسبب قرارات المجلس الجماعي.

هذا واستنفرت هذه الاحتجاجات مختلف السلطات المحلية التي هرعت لقاعة عقد الدورة، ودخلت في حوار مع التجار الغاضبين بغية تهدئتهم وإقناعهم بمغادرة القاعة، لفسح المجال أمام الدورة لاستكمال أشغالها، غير أن تشبث التجار بقرارهم وإصرارهم على الاحتجاج جعل باشا المدينة يقرر تعليق الدورة، وتأجيلها إلى موعد لاحق بسبب خروجها عن سياقها، وعدم توفر الأجواء المناسبة لانعقادها بعدما ساد التوتر والاحتقان القاعة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة احتجاجات نسف الدورة العادية التجار الحرفيين

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