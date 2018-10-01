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المخدرات تسقط بحارا بمدخل ميناء أكادير في يد الشرطة

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 01:36 المخدرات تسقط بحارا بمدخل ميناء أكادير في يد الشرطة | مجتمع
المخدرات تسقط بحارا بمدخل ميناء أكادير في يد الشرطة
تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بميناء أكادير، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الشيرا.

شوف تيفي: أكادير

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بميناء أكادير، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر مطلع لقناة ''شوف تيفي''، أن عملية توقيف المشتبه به الذي يشتغل كبحار جاءت في إطار عمليات المراقبة التي تباشرها مصالح الأمن بمدخل المركب المينائي، حيث أسفرت عملية تفتيشه عن حجز كمية من مخدر الشيرا قدرت بمائة غرام.

لتتم إحالته على أنظار الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات حيازته لهذه الكمية من الحشيش، ولتحديد هوية مزوده بغية توقيفه هو الآخر لتقديمه للعدالة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير بحار الحشيش توقيف ميناء

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