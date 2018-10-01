 ضحايا حريق جوطية الفوارات يثورون على البيجديين بمجلس تمارة وينظمون مسيرة في اتجاه القصر الملكي بالرباط ﻿
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ضحايا حريق جوطية الفوارات يثورون على البيجديين بمجلس تمارة وينظمون مسيرة في اتجاه القصر الملكي بالرباط

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 01:31 ضحايا حريق جوطية الفوارات يثورون على البيجديين بمجلس تمارة وينظمون مسيرة في اتجاه القصر الملكي بالرباط | مجتمع
ضحايا حريق جوطية الفوارات يثورون على البيجديين بمجلس تمارة وينظمون مسيرة في اتجاه القصر الملكي بالرباط
تتواصل احتجاجات ساكنة مدينة تمارة على مجلسها الجماعي الذي تدير شؤونه أغلبية حزب العدالة والتنمية وهذه المرة جاء الدور على تجار جوطية الفوارات التي سبق واحترقت بأكملها.

شوف تيفي: جمال العظام

تتواصل احتجاجات ساكنة مدينة تمارة على مجلسها الجماعي الذي تدير شؤونه أغلبية حزب العدالة والتنمية وهذه المرة جاء الدور على تجار جوطية الفوارات التي سبق واحترقت بأكملها.

هؤلاء الضحايا قاموا زوال اليوم الأربعاء على الساعة الواحدة بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة لمدة ساعة ونصف واختتموها بمسيرة على الأقدام في اتجاه القصر الملكي بالرباط، مما حذا بالسلطات المحلية بحضور باشا المدينة والسلطات الأمنية من رجال الأمن والقوات المساعدة إلى التدخل لإيقاف المسيرة .

وحسب تصريحات أعضاء الجمعية التي تمثل التجار بالجوطية لـ''شوف تيفي'' فإن الوقفة والمسيرة جاءت بعد فشل الحوار مع رئيس المجلس الجماعي موح الرجدالي من البيجيدي، الذي رفض رفضا قاطعا إخراج مشروع جوطية الفوارات للوجود.

كما طالب المحتجون من عامل الإقليم كسلطة وصاية بالتدخل لإجبار الرئيس على الوفاء بالتزاماته، علما أن اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفت بجميع تعهداتها، ليبقى السؤال المطروح حول التأجيل والتماطل الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي موح الرجدالي في إخراج المشروع لحيز الوجود.

من جهة ثانية جاء تدخل رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية بنتيجة إيجابية حيث طالب المحتجين بإيقاف المسيرة ووعدهم بالتدخل لدى رئيس المجلس الجماعي للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد مخرج للأسباب والمعيقات الكامنة وراء تعطيل المشروع.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الصخيرات ضحايا جوطية الفوارات البيجديون مجلس تمارة مسيرة اتجاه القصر الملكي رئيس المجلس الجماعيموح الرجدالي

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