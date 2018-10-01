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جهة الشرق تعزز من شراكتها مع جهة أوكستاني الفرنسية في مجالات مختلفة

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 01:01 جهة الشرق تعزز من شراكتها مع جهة أوكستاني الفرنسية في مجالات مختلفة | مجتمع
جهة الشرق تعزز من شراكتها مع جهة أوكستاني الفرنسية في مجالات مختلفة
قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة كل من خالد سبيع والطيب المصباحي نائبا رئيس الجهة، بزيارة عمل إلى جهة أوكستاني الفرنسية للمشاركة في ملتقى حول الجهات بحوض البحر الأبيض المتوسط.

شوف تيفي

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة كل من خالد سبيع والطيب المصباحي نائبا رئيس الجهة، بزيارة عمل إلى جهة أوكستاني الفرنسية للمشاركة في ملتقى حول الجهات بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الصدد أثنت رئيسة جهة أوكستاني، في مداخلة لها على مستوى العلاقات المغربية الفرنسية وكذا الشراكة التي تجمعها بمجلس جهة الشرق، معبرة على طموحها للارتقاء بهذه الشراكة إلى ما هو أفضل.

وأشارت الرئيسة إلى أن جهة أوكستاني، تطمح إلى عقد اتفاقيات شراكة مع جهات إفريقية مختلفة، وأن هذه الشراكات سوف تمر عبر جهة الشرق، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة، تربطها اتفاقيات شراكة مع عدة جهات إفريقية.

وفي ذات السياق تعهدت رئيسة جهة أوكستاني، بزيارة لجهة الشرق رفقة مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين لبحث سبل الاستثمار بجهة الشرق، وتباحث رئيس جهة الشرق خلال الاستقبال الذي حظي به هو والوفد المرافق له من طرف رئيسة جهة أوكستاني بمقر الجهة، مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين.

وفي هذا الإطار، عبرت رئيسة جهة أوكستاني، عن تقديمها مختلف أوجه الدعم لمشروع مدرسة المهن البحرية الذي برمجه مجلس جهة الشرق في مخطط برنامج التنمية الجهوي.

كما أبدت الرئيسة خلال هذا اللقاء، موافقتها على وضع فريق من الخبراء الفرنسيين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة مشروع جهة الشرق الخاص بإنشاء منصة لدعم التعاونيات في عمليات الإنتاج والتسويق، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 20 مليار سنتيم، وذلك من أجل الاستفادة من تجربة منصات مونبوليي بجهة أوكستاني في مجال توطين التعاونيات والإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بين تعاونيات جهتي البلدين.

وفي مجال الاقتصاد الأزرق، تم الاتفاق بين رئيس جهة الشرق و رئيسة جهة أوكستاني على تقوية الرحلات البحرية بين مينائي بني أنصار الناظور وميناء سات بفرنسا في المجال التجاري ونقل المسافرين.

وقد قام رئيس جهة الشرق ونائباه، بزيارة للقنصلية العامة المغربية بمدينة تولوز الفرنسية، حيث جرى استقبالهم من طرف القنصلة .

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شوف تيفي المغرب الخبراء رئيس الجهة الشرق بيوي وجدة التنمية الجهوية

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