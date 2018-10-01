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مراكش..انطلاق المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 00:51 مراكش..انطلاق المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان | ثقافة و فنون
مراكش..انطلاق المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش ، أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات

شوف تيفي

 انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش ، أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، فضلا عن شركاء وخبراء من الأمم المتحدة ، ومنظمات غير حكومية، ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية.

وتفيد قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء ليومه الأربعاء، أن هذا المؤتمر المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية الملك محمد السادس، سيتناول موضوع ''توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم ، مع التركيز على المرأة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان'' .

ويشكل هذا المؤتمر المنظم بتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاستكشاف الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المرأة.

ومن المنتظر أن تختتم أشغال هذا المؤتمر، الذي ينظم في إطار تخليد الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى 25 لاعتماد مبادئ باريس وتأسيس الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا الذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، باعتماد إعلان مراكش الذي سيعكس أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها.

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