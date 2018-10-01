 رجال الحموشي يلقون القبض على امرأة خمسينية متورطة في ترويج الأقراص المهلوسة بالبيضاء ﻿
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رجال الحموشي يلقون القبض على امرأة خمسينية متورطة في ترويج الأقراص المهلوسة بالبيضاء | مجتمع

رجال الحموشي يلقون القبض على امرأة خمسينية متورطة في ترويج الأقراص المهلوسة بالبيضاء

بسيمة والمكفوف

رجال الحموشي يلقون القبض على امرأة خمسينية متورطة في ترويج الأقراص المهلوسة بالبيضاء

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 00:35 رجال الحموشي يلقون القبض على امرأة خمسينية متورطة في ترويج الأقراص المهلوسة بالبيضاء | مجتمع
رجال الحموشي يلقون القبض على امرأة خمسينية متورطة في ترويج الأقراص المهلوسة بالبيضاء
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء، أول أمس، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة.

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء، أول أمس، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة.

وأوضح بلاغ، صادر عن ولاية أمن الدار البيضاء، أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة، باشرت عملية أمنية مكنت من ضبط المعنية بالأمر في حالة تلبس بحيازة 1005 أقراص مهلوسة من نوع ريفوتريل، كانت موجهة للترويج.

وكشف ذات المصدر، أنه قد تم وضع المشتبه بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الملابسات المتعلقة بهذه القضية.

وأشار المصدر، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا ظاهرة ترويج الأقراص المهلوسة.

 

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شوف تيفي المغرب الحموشي القبض امرأة متورطة ترويج الأقراص المهلوسة الدار البيضاء

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