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خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 00:14 خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور | حوادث و حقوق
خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور
علمت ''شوف تيفي''، أن شـاحنة من الحجم الكبير ومخصصة لنقل السردين، تعرضت للانقلاب، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، بمدخل ميناء مدينة الداخلة.
شــوف تيفي: يحيى الغليظ

علمت ''شوف تيفي''، أن شـاحنة من الحجم الكبير ومخصصة لنقل السردين، تعرضت للانقلاب، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، بمدخل ميناء مدينة الداخلة.
 


وحسب مصادرنا، فإن الشاحنة تعرضت للانقلاب مباشرة بعد خروجها من ميناء الداخلة؛ وعن سبب الانقلاب، فإنه راجع إلى الحمولة الزائدة والسرعة المفرطة التي كانت تسير بها الشاحنة.

وأوضحت ذات المصادر، أن الشاحنة تعرضت لخسائر مادية مهمة، حيث كانت محملة بكمية مهمة من السردين تعرضت للتلف، كانت متوجهة صوب مدينة أكادير، بينما أصيب سائق الشاحنة ومرافقه بجروح طفيفة.

إلى ذالك، وفور علمها، حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما اتخدت السلطات المحلية الاجراءات المعمول بها لتحديد حيثيات هذا الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الداخلة اكادير شاحنة كبيرة نقل السردين ميناء الداخلة السرعة الحمولة الزائدة

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