خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور ﻿

علمت ''شوف تيفي''، أن شـاحنة من الحجم الكبير ومخصصة لنقل السردين، تعرضت للانقلاب، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، بمدخل ميناء مدينة الداخلة.

شــوف تيفي: يحيى الغليظ



علمت ''شوف تيفي''، أن شـاحنة من الحجم الكبير ومخصصة لنقل السردين، تعرضت للانقلاب، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، بمدخل ميناء مدينة الداخلة.