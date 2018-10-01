 الممثل المصري أحمد بدير يصف المغربيات بـ''الساحرات'' مشككا في ما وضعته إحدى المضيفات بالماء الذي قدمته له ﻿
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الممثل المصري أحمد بدير يصف المغربيات بـ''الساحرات'' مشككا في ما وضعته إحدى المضيفات بالماء الذي قدمته له

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 23:58 الممثل المصري أحمد بدير يصف المغربيات بـالساحرات مشككا في ما وضعته إحدى المضيفات بالماء الذي قدمته له | ثقافة و فنون
الممثل المصري أحمد بدير يصف المغربيات بـ''الساحرات'' مشككا في ما وضعته إحدى المضيفات بالماء الذي قدمته له
ارتكب الممثل المصري المعروف أحمد بدير خطأ فادحا عندما حاول خلق جو من الضحك أمام الجمهور الحاضر، بعدما قدمت له مضيفة كأسا من الماء خلال تكريمه في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان السينما والبحر،

شوف تيفي

ارتكب الممثل المصري المعروف أحمد بدير خطأ فادحا عندما حاول خلق جو من الضحك أمام الجمهور الحاضر، بعدما قدمت له مضيفة كأسا من الماء خلال تكريمه في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان السينما والبحر، بجماعة مير اللفت بإقليم سيدي إفني المنظم في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2018 .

وقال الممثل أحمد بدير للمضيفة التي قدمت له كأس ماء : ''حطا لي إيه في الميا، إنتو معروفين في المغرب إنوكو...دا معنى كده إني أنا حبقى أجري وراكي ''.

وقد أثار اتهام الممثل المصري أحمد بدير المغربيات بالمشعوذات، غضب العديد من النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث علق أحدهم أن مثل هذا الكلام لا يجب أن يتفوه به ممثل من طينة أحمد بدير الذي شاهدت أفلامه ومسلسلاته العديد من الأجيال المغربية.

كما توجهت انتقادات النشطاء الفيسبوكين صوب منظمي المهرجانات بالمغرب، الذين يستدعون فنانين لا يحترمون المغرب والمغاربة ..

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شوف تيفي المغرب الممثل مصر أحمد بدير المغربيات المشعوذات

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