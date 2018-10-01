 بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر الإقليمي حول الرقمنة التربوية ﻿
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بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر الإقليمي حول الرقمنة التربوية

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 23:51 بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر الإقليمي حول الرقمنة التربوية | بوليتيك
بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر الإقليمي حول الرقمنة التربوية
تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، والمعهد الفرنسي بالمغرب، يومه الأربعاء وغدا الخميس، بالرباط، المؤتمر

شوف تيفي م.ض

تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، والمعهد الفرنسي بالمغرب، يومه الأربعاء وغدا الخميس، بالرباط، المؤتمر الإقليمي حول الرقمنة التربوية ''TEC-MADRASSA'' المغرب2018.

وحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، اليوم، فالمؤتمر يمثل دعما للجهود التي تبذلها الوزارة لإصلاح وتحديث النظام التعليمي المغربي (المسالك الدولية، وبرنامج جيني)، كما يعد استجابة لطلبات التأطير التقني البيداغوجي لمكوني مدرسي اللغة الفرنسية والمدرسين بها.


كما يهدف المؤتمر إلى تمكين المكونين والأساتذة من التعرف على مختلف الأدوات الرقمية والتكنولوجيا المرتبطة بالتربية، وكذا التفكير في قيمة وأهمية هذه الأدوات والموارد في هذا السياق، وتعزيز تبادل الخبرات وتجارب الدول الأخرى.

وبهذه المناسبة، وفي إطار تبادل التجارب، ستقوم مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة، بعرض نموذجها التربوي الرقمي المعمم في جميع ''مدارس.كوم'' ابتداء من التعليم الأولي، وخاصة بالمجال القروي.

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بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر الإقليمي حول الرقمنة التربوية | بوليتيك

بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر

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