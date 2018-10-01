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هيئة نسائية تطالب بمراجعة قانون مدونة الأسرة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 23:27 هيئة نسائية تطالب بمراجعة قانون مدونة الأسرة | مجتمع
هيئة نسائية تطالب بمراجعة قانون مدونة الأسرة
طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمراجعة قانون مدونة الأسرة، لتجاوز إشكالات التطبيق، وبتعديل القوانين المنظمة للعمل يما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة ويحقق الحماية للأمومة.

شوف تيفي

طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمراجعة قانون مدونة الأسرة، لتجاوز إشكالات التطبيق، وبتعديل القوانين المنظمة للعمل يما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة ويحقق الحماية للأمومة.

كما عبر منتدى الزهراء، وهو عبارة عن هيئة استشارية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وفق بيان أصدره بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، وتوصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، عن ''قلقه بخصوص الهوة الكبيرة بين مرامي النصوص القانونية والممارسة الواقعية، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة ومدونة الشغل، وهو ما يخول دون التمكين الفعلي للنساء من حقوقهن المضمونة لهن بحكم الدستور ويفقد السياسات العمومية جدواها وفعاليتها''.

كما سجل المنتدى، وفق ذات البلاغ، ''تسجيله بأسف قصور الجهود المبذولة في مجال الحيلولة دون استمرار العديد من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة والفتاة، من قبيل ظاهرة العنف الجسدي والنفسي، والدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات''.

ودعا المنتدى إلى ''توفير الضمانات الضرورية للتنزيل السليم للقوانين الجديدة على رأسها القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر رقم 27.14 وقانون العمال المنزليين رقم 19.12''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب هيئة نسائية مراجعة قانون مدونة الأسرة

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