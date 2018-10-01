 محاميات ضحايا ''بوعشرين'' يكشفن أوجه ''الاتجار بالبشر'' وبشاعة ''الاستغلال الجنسي'' في القضية..(التفاصيل الكاملة) ﻿
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محاميات ضحايا ''بوعشرين'' يكشفن أوجه ''الاتجار بالبشر'' وبشاعة ''الاستغلال الجنسي'' في القضية..(التفاصيل الكاملة)

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 23:20 محاميات ضحايا بوعشرين يكشفن أوجه الاتجار بالبشر وبشاعة الاستغلال الجنسي في القضية..(التفاصيل الكاملة) | بوليتيك
محاميات ضحايا ''بوعشرين'' يكشفن أوجه ''الاتجار بالبشر'' وبشاعة ''الاستغلال الجنسي'' في القضية..(التفاصيل الكاملة)
بعد ساعات طوال من الجدال القانوني بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الأربعاء، عاد الهدوء إلى أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم، والذي امتنع عن الصعود لقاعة الجلسات

شوف تيفي

بعد ساعات طوال من الجدال القانوني بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الأربعاء، عاد الهدوء إلى أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم، والذي امتنع عن الصعود لقاعة الجلسات وفضل البقاء بقبو المحكمة في بداية الجلسة قبل أن يقرر القاضي توجيه الإنذار الأخير للمتهم مع إحضاره بالقوة العمومية .

وواصلت الهيئة التي تبث في قضية توفيق بوعشرين، برئاسة القاضي بوشعيب فريح، الاستماع إلى المحامي مبارك المسكيني الذي دامت مرافعته لثلاث جلسات وعرفت صداما كبيرا مع أطراف المحكمة وتوقفت أكثر من مرة .

وأوضح المسكيني في مرافعته القانونية أنه يتحدث للمحكمة عن الشخص الموجود في الفيديوهات ويحفظ لبوعشرين عدم اعترافه بالمنسوب إليه، مبرزا أن ما تتوفر عليه المحكمة من أقوال لبعض الضحايا اللواتي أكد بعضهن أن العلاقة الجنسية التي جمعتهن بالمتهم كانت بالتراضي وهذا دليل أن الشخص الموجود في الفيديوهات لا يمكن أن يكون إلا الماثل أمام المحكمة.

وترافعت المحامية مريم جمال الادريسي واستفاضت بشرح أوجه جريمة الاتجار بالبشر وأشادت به كقانون جديد بالمغرب، مضيفة أن قانون الاتجار بالبشر كشف بشاعة استغلال رجل للعاملات عنده وممارسة الجنس عليهن تحت طائلة مهنة المتاعب.

وأبرزت الحقوقية مريم جمال الإدريسي خلال ذات المرافعة أن هيئة دفاع المتهم أساءت للبذلة السوداء ومهنة الدفاع عن حقوق الناس بالدفاع عن جريمة الاتجار بالبشر الموثقة بالصوت والصورة وبطرق لم تعرفها مهنة المحاماة من قبل، كما شددت على المطالبة بمعاقبة المتهم وتنزيل أقصى العقوبات مع تمتيع الضحايا بحقهن في التعويضات التي يمنحها لهن القانون.

وفي ساعات متأخرة من الليل التمست هيئة دفاع الطرفين تأجيل الجلسة ليوم الجمعة نظرا لعدة أسباب منها الإرهاق الذي طال أطراف المحكمة بما في ذلك المتهم و سفر بعض المحامين وتنقلهم من مدن بعيدة إلى استئنافية البيضاء .

يشار أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

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