شوفو شحال ديال الحبس عطاو لأشخاص تورطوا في أعمال تخريبية بسبب ارتفاع أسعار الأسماك بتطوان ﻿

أعلنت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، عن أحكامها التي تراوحت بين السجن النافذ لمدة سنتين والبراءة في حق ثمانية أشخاص تم إيقافهم على خلفية الأحداث الخطيرة التي عرفها

''شوف تيفي''

أعلنت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، عن أحكامها التي تراوحت بين السجن النافذ لمدة سنتين والبراءة في حق ثمانية أشخاص تم إيقافهم على خلفية الأحداث الخطيرة التي عرفها سوق الأربعاء الخاص ببيع الأسماك والمتواجد بمنطقة بني حسان إقليم تطوان.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في هذا الملف، قضت بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل واحد في حق سبعة أشخاص، في حين منحت البراءة للشخص الثامن بعدما تبين له عدم علاقته بأحداث السوق الخطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن السوق المذكور، عرف شهر ماي الماضي، أحداثا جد خطيرة، حيث قام محتجون بسبب ارتفاع أسعار الأسماك بإضرام النار وتهديد الباعة وإتلاف كمية مهمة من السمك المعروض للبيع.