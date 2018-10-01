 فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال ﻿
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فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال | حوادث و حقوق

فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال

بسيمة والمكفوف

فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 22:12 فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال | حوادث و حقوق
فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال
تشبثت فتاة الوشم خديجة ''القاصرة'' 17 سنة، أمام قاضي التحقيق يومه الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، بالاتهامات التي وجهتها لعدة أشخاص بخصوص تعريضها للاحتجاز ولاغتصاب جماعي، رغم ''التحرشات

 شوف تيفي

تشبثت فتاة الوشم خديجة "القاصرة" 17 سنة، أمام قاضي التحقيق يومه الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، بالاتهامات التي وجهتها لعدة أشخاص بخصوص تعريضها للاحتجاز ولاغتصاب جماعي، رغم "التحرشات والتهديدات" التي تطال عائلتها.

وصرح أب خديجة البالغة من العمر، لوكالة "فرانس بريس": "ابنتي شجاعة رغم حالتها النفسية الصعبة، لقد أكدت لقاضي التحقيق روايتها حول ما وقع".

وأوضح محمد أن خديجة "لم تستعد بعد عافيتها وما تزال تحت تأثير صدمة ما وقع لها"، مشيرا إلى أنه تلقى "تحرشات وتهديدات عبر الهاتف".

جدير بالذكر أن قناة "شوف تيفي" التي كانت سباقة إلى تفجير هذه القضية، والتي هزت الرأي العام المغربي والدولي، حيث يلاحق في هذه القضية 12 شابا موقوفا، تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة أوقفوا نهاية غشت، ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تراوح بين الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.


وأضافت الوكالة الفرنسية أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا القاصرين استمع يومه الأربعاء إلى قاصر واحد من بين المتهمين تقرر فصل ملفه عن باقي الملاحقين الذين جرى الاستماع إليهم في جلسة أولى بداية شتنبر الماضي. وينتظر أن يتواصل التحقيق مع الراشدين الـ11 المتبقين في جلسة ثانية يوم 24 أكتوبر بحسب محاميي الدفاع عن خديجة اللذين حضرا جلسة اليوم الأربعاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فتاة الوشم اتهام الشبان قاضي التحقيق استئنافية بني ملال

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