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إيقاف شخص بمطار محمد الخامس لتورطه بتهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الصعبة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 21:53 إيقاف شخص بمطار محمد الخامس لتورطه بتهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الصعبة | حوادث و حقوق
إيقاف شخص بمطار محمد الخامس لتورطه بتهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الصعبة
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في محاولة تهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الأجنبية.

 شوف تيفي

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في محاولة تهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الأجنبية.


وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن المشتبه به كان يستعد لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية متوجهة نحو مطار اسطنبول بتركيا.

وأضاف المصدر ذاته ان عمليات المراقبة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، أسفرت عن العثور بحوزته على 150 ألف أورو و115 ألف دولار أمريكي و30 ألف دولار كندي، علاوة على 10 آلاف ريال قطري و15 ألف درهم إماراتي.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه تم حجز المبالغ المالية المهربة ووضعها رهن إشارة مصالح الجمارك، بينما تم فتح بحث قضائي مع الشخص المعني بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إيقاف مطار محمد الخامس تورط تهريب مبالغ مالية العملات الصعبة

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