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التجاري وفا بنك يطلق فضاء الخدمة الحرة البنكية ''إكسبريس بنك'' وهذه أهم مميزاته

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 21:30 التجاري وفا بنك يطلق فضاء الخدمة الحرة البنكية إكسبريس بنك وهذه أهم مميزاته | اقتصاد
التجاري وفا بنك يطلق فضاء الخدمة الحرة البنكية ''إكسبريس بنك'' وهذه أهم مميزاته
قدمت يومه الأربعاء التجاري وفا بنك، فضاء الخدمة الحرة البنكية ''إكسبريس بنك'' بمقرها الكائن بـ ''Rond Point des Sports'' بمدينة الدارالبيضاء، والذي يتمثل في فضاء متعدد القنوات للزبناء.

شوف تيفي: ع. رموحي

قدمت يومه الأربعاء التجاري وفا بنك، فضاء الخدمة الحرة البنكية ''إكسبريس بنك'' بمقرها الكائن بـ ''Rond Point des Sports'' بمدينة الدارالبيضاء، والذي يتمثل في فضاء متعدد القنوات للزبناء.

هذا وقد أعطى محمد السقاط مدير البنك الأوتوماتيكي للتجاري وفا بنك مجموعة من التوضيحات حول الخدمة الحرة البنكية التي تقدمها هذه الفضاءات ، حيث سيتمكن الزبناء من إيداع النقود والشيكات والصرف الأوتوماتيكي إضافة إلى تحويل الأموال وأداء الفواتير وتعبئة الهاتف، وخدمات أخرى متنوعة.

وتتميز هذه الفضاءات بكونها تظل مفتوحة في وجه الزبناء طيلة أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا إلى التاسعة ليلا، كما أنها ستكون مؤمنة بواسطة أحد الحراس الخاصين المتواجدين طيلة ساعات العمل، بالإضافة إلى مميزات أخرى كتزويد الفضاء بهاتف حائطي موضوع رهن إشارة الزبناء للتواصل الدائم مع مركز العلاقة مع الزبناء للاستفسار حول أي معلومة تهم البنك.

ويتوفر التجاري وفا بنك على خمسين فضاء حرا للخدمات البنكية في جميع أنحاء المغرب ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مائة فضاء بانتهاء العام الحالي، وذلك لتمكين زبناء البنك من تدبير شؤون حياتهم المالية اليومية بيسروبسهولة.


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شوف تيفي المغرب الدارالبيضاء التجاري وفا بنك فضاء حر الزبناء

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