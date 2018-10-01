 الوزير الأعرج يؤكد على أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال | حوادث و حقوق

فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال

إيقاف شخص بمطار محمد الخامس لتورطه بتهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الصعبة | حوادث و حقوق

إيقاف شخص بمطار محمد الخامس لتورطه بتهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الصعبة

التجاري وفا بنك يطلق فضاء الخدمة الحرة البنكية إكسبريس بنك وهذه أهم مميزاته | اقتصاد

التجاري وفا بنك يطلق فضاء الخدمة الحرة البنكية ''إكسبريس بنك'' وهذه أهم مميزاته

الوزير الأعرج يؤكد على أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم | بوليتيك

الوزير الأعرج يؤكد على أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة | بوليتيك

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى

صعقة برق تودي بحياة راعي وتتسبب في نفوق عدد من الماعز بشيشاوة | حوادث و حقوق

صعقة برق تودي بحياة راعي وتتسبب في نفوق عدد من الماعز بشيشاوة

رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد | بوليتيك

رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها | بوليتيك

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية

الملك محمد السادس يستقبل وزير الداخلية السعودي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل وزير الداخلية السعودي بالرباط

بسيمة والمكفوف

الوزير الأعرج يؤكد على أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 21:02 الوزير الأعرج يؤكد على أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم | بوليتيك
الوزير الأعرج يؤكد على أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم
أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، على الأهمية المتزايدة للارتقاء بالتكوين الفني بالمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ التدابير والإجراءات الممكنة في هذا الاتجاه، سواء في ما يخص توسيع دائرة

شوف تيفي:

أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، على الأهمية المتزايدة للارتقاء بالتكوين الفني بالمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ التدابير والإجراءات الممكنة في هذا الاتجاه، سواء في ما يخص توسيع دائرة مؤسسات التكوين الفني أو الارتقاء بالمناهج والبرامج والتكوينات.

وأبرز الأعرج، في كلمة له بمناسبة حفل تخرج الفوج 28 من طلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والفوج 22 من طلبة المعهد الوطني للفنون الجميلة، يومه الأربعاء، أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم "يدرك أهمية الجوانب الجمالية والإبداعية في الاستيعاب العام للمجتمع والحياة".

واعتبر الوزير، أن تخرج أفواج جديدة من الحاصلين على تكوينات عليا في مختلف المجالات الفنية، يجمع مزايا تكمن ، أساسا، في تزويد الساحة الفنية بالخبرات الضرورية لتعزيز حركيتها وازدهارها، وفي إغناء سوق الشغل بمعارف ذات مرجعية أكاديمية وتخصصية.

وأشار الأعرج، إلى أن "هذا الحفل يندرج في إطار إعطاء دينامية جديدة لهاتين المؤسستين التابعتين لوزارة الثقافة والاتصال"، مضيفا أن "الوزارة تشتغل على إعادة النظر في مجال التكوين سواء على مستويات الإجازة أوالماستر أوالدكتوراه، وكذلك على إمكانية تحضير الخريجين للمساهمة بفعالية في "الصناعة الثقافية".

من جانبه، أشار رشيد منتصر مدير المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، الذي يحتفي بتخرج 22 طالبا وطالبة، إلى أن حفل التخرج يشكل بداية مرحلة جديدة بالنسبة للطلبة لولوج الميدان المهني بكل تفوق، مضيفا أن المعهد يضع ضمن انشغالاته تطوير وإصلاح منظومته البيداغوجية من أجل مواكبة التطورات البيداغوجية التي يعرفها ميدان المسرح وميدان السينوغرافيا.

يذكر أن المعهد الوطني للفنون الجميلة يعد مؤسسة عليا للتكوين في مجال الفنون التشكيلية والبصرية والتطبيقية، تأسس سنة 1945 كأول مؤسسة بالمغرب مختصة في تدريس الفنون التشكيلية (الرسم والنحت والصباغة والحفر..)، تحت اسم " المدرسة الوطنية للفنون الجميلة"، بينما يعتبر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي مؤسسة وطنية للتكوين والدراسة والبحث في جميع ميادين المسرح، أحدث سنة 1985.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الوزير محمد الأعرج التربية التكوين الفني بناء مجتمع سليم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة | بوليتيك

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة

رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد | بوليتيك

رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها | بوليتيك

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها

الملك محمد السادس يستقبل وزير الداخلية السعودي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل وزير الداخلية السعودي بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصة مثيرة تكشفها المغربية التي احتفلت بعقيقة | بــووز
منذ 3 ساعات

قصة مثيرة تكشفها المغربية التي احتفلت بعقيقة

خبر اليوم..تطورات جديدة بخصوص تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم | خبر اليوم

خبر اليوم..تطورات جديدة بخصوص تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم

بالفيديو.. مافيا الأسلحة تستهدف المغرب | شوف الصحافة

بالفيديو.. مافيا الأسلحة تستهدف المغرب

هدد أطباء القطاع العام بالهجرة الجماعية إلى الديار الأوروبية بعد قرارات وزارة الصحة | بــووز

هدد أطباء القطاع العام بالهجرة الجماعية إلى الديار الأوروبية بعد قرارات وزارة الصحة

﻿

آخر المستجدات

فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال

إيقاف شخص بمطار محمد الخامس لتورطه بتهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الصعبة | حوادث و حقوق

إيقاف شخص بمطار محمد الخامس لتورطه بتهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الصعبة

التجاري وفا بنك يطلق فضاء الخدمة الحرة البنكية إكسبريس بنك وهذه أهم مميزاته | اقتصاد

التجاري وفا بنك يطلق فضاء الخدمة الحرة البنكية ''إكسبريس بنك'' وهذه أهم مميزاته

الوزير الأعرج يؤكد على أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم | بوليتيك

الوزير الأعرج يؤكد على أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.