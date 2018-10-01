الوزير الأعرج يؤكد على أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم ﻿

أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، على الأهمية المتزايدة للارتقاء بالتكوين الفني بالمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ التدابير والإجراءات الممكنة في هذا الاتجاه، سواء في ما يخص توسيع دائرة

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أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، على الأهمية المتزايدة للارتقاء بالتكوين الفني بالمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ التدابير والإجراءات الممكنة في هذا الاتجاه، سواء في ما يخص توسيع دائرة مؤسسات التكوين الفني أو الارتقاء بالمناهج والبرامج والتكوينات.

وأبرز الأعرج، في كلمة له بمناسبة حفل تخرج الفوج 28 من طلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والفوج 22 من طلبة المعهد الوطني للفنون الجميلة، يومه الأربعاء، أن التربية والتكوين الفني يساهمان في بناء مجتمع سليم "يدرك أهمية الجوانب الجمالية والإبداعية في الاستيعاب العام للمجتمع والحياة".

واعتبر الوزير، أن تخرج أفواج جديدة من الحاصلين على تكوينات عليا في مختلف المجالات الفنية، يجمع مزايا تكمن ، أساسا، في تزويد الساحة الفنية بالخبرات الضرورية لتعزيز حركيتها وازدهارها، وفي إغناء سوق الشغل بمعارف ذات مرجعية أكاديمية وتخصصية.

وأشار الأعرج، إلى أن "هذا الحفل يندرج في إطار إعطاء دينامية جديدة لهاتين المؤسستين التابعتين لوزارة الثقافة والاتصال"، مضيفا أن "الوزارة تشتغل على إعادة النظر في مجال التكوين سواء على مستويات الإجازة أوالماستر أوالدكتوراه، وكذلك على إمكانية تحضير الخريجين للمساهمة بفعالية في "الصناعة الثقافية".

من جانبه، أشار رشيد منتصر مدير المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، الذي يحتفي بتخرج 22 طالبا وطالبة، إلى أن حفل التخرج يشكل بداية مرحلة جديدة بالنسبة للطلبة لولوج الميدان المهني بكل تفوق، مضيفا أن المعهد يضع ضمن انشغالاته تطوير وإصلاح منظومته البيداغوجية من أجل مواكبة التطورات البيداغوجية التي يعرفها ميدان المسرح وميدان السينوغرافيا.

يذكر أن المعهد الوطني للفنون الجميلة يعد مؤسسة عليا للتكوين في مجال الفنون التشكيلية والبصرية والتطبيقية، تأسس سنة 1945 كأول مؤسسة بالمغرب مختصة في تدريس الفنون التشكيلية (الرسم والنحت والصباغة والحفر..)، تحت اسم " المدرسة الوطنية للفنون الجميلة"، بينما يعتبر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي مؤسسة وطنية للتكوين والدراسة والبحث في جميع ميادين المسرح، أحدث سنة 1985.