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الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 20:30 الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة | بوليتيك
الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة
استفسر الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الذي انعقد يومه الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، مرتين متتاليتين حول وفاء المقاولات العمومية بتسديد ديونها.

شوف تيفي

استفسر الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الذي انعقد يومه الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، مرتين متتاليتين حول وفاء المقاولات العمومية بتسديد ديونها.

وكشف بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، اليوم الأربعاء، أنه في بداية أشغال المجلس الوزاري، استفسر الملك وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.

وقد قام وزير الاقتصاد والمالية، بنشعبون، جوابا على الاستفسار الملكي، وفق ذات المصدر، باقتراح "اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود - برامج مع الدولة".

وجاء الاستفسار الملكي الثاني للوزير بنشعبون حول كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.

وكان جواب الوزير، وفق ذات البلاغ، أنه "أكد على أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة".

وأوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن الملك أصدر تعليماته، من أجل "الانكباب على دراسة المقترحات والتدابير التي قدمها بنشعبون، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني".

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شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس وزير الاقتصاد والمالية تسديد ديون المقاولات الصغرى المتوسطة

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