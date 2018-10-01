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صعقة برق تودي بحياة راعي وتتسبب في نفوق عدد من الماعز بشيشاوة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 20:08 صعقة برق تودي بحياة راعي وتتسبب في نفوق عدد من الماعز بشيشاوة | حوادث و حقوق
صعقة برق تودي بحياة راعي وتتسبب في نفوق عدد من الماعز بشيشاوة
لقي شاب يبلغ من العمر 15 سنة حتفه مساء يوم أمس الثلاثاء بأحد المناطق الرعوية بدوار ''أمازر'' التابع ترابيا لجماعة ''ادويران'' إقليم شيشاوة وذلك بعد تعرضه لصعقة برق.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شاب يبلغ من العمر 15 سنة حتفه مساء يوم أمس الثلاثاء بأحد المناطق الرعوية بدوار "أمازر" التابع ترابيا لجماعة "ادويران" إقليم شيشاوة وذلك بعد تعرضه لصعقة برق.

وأفادت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن الهالك كان يتواجد بمنطقة جبلية يرعى فيها قطيع من الماعز لتفاجئه صعقة برق ساطع وتصيبه بحروق خطيرة على مستوى عدة أطراف من جسمه ما أدى لوفاته دقائق قليلة بعد ذلك.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث تسبب أيضا في نفوق عدد من رؤوس الماعز التي احترقت هي الأخرى بسبب هذه الصعقة.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان وتمت معاينة جثة الهالك قبل أن تأمر النيابة العامة بنقلها صوب مستودع الأموات بمراكش لإخضاعها للتشريح الطبي، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الواقعة من طرف عناصر الدرك.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شيشاوة صعقة برق مصرع راعي نفوق عدد من الماعز

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