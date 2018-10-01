 رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة | بوليتيك

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى

صعقة برق تودي بحياة راعي وتتسبب في نفوق عدد من الماعز بشيشاوة | حوادث و حقوق

صعقة برق تودي بحياة راعي وتتسبب في نفوق عدد من الماعز بشيشاوة

رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد | بوليتيك

رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها | بوليتيك

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية

الملك محمد السادس يستقبل وزير الداخلية السعودي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل وزير الداخلية السعودي بالرباط

ترامب يقول إنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي | دولي

ترامب يقول إنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي

النيابة العامة المصرية تحقق مع الإبن الأصغر للرئيس محمد مرسي | دولي

النيابة العامة المصرية تحقق مع الإبن الأصغر للرئيس محمد مرسي

انسجاما مع المبادرة الملكية..الإمارات توزع حقائب مدرسية على تلاميذ مدرسة مغربية بالرباط | بوليتيك

انسجاما مع المبادرة الملكية..الإمارات توزع حقائب مدرسية على تلاميذ مدرسة مغربية بالرباط

عــاجل:الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط | بوليتيك

عــاجل:الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط

بسيمة والمكفوف

رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 20:02 رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد | بوليتيك
رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد
شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن حكومته متشبثة بمواصلة الحوار الاجتماعي بشكل مستمر ومنتظم مع مختلف الأطراف المعنية، وعازمة على إنجاحه حالا ومستقبلا.

شوف تيفي:

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن حكومته متشبثة بمواصلة الحوار الاجتماعي بشكل مستمر ومنتظم مع مختلف الأطراف المعنية، وعازمة على إنجاحه حالا ومستقبلا.

جاء ذلك في افتتاح جلسة الحوار الاجتماعي مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مساء يومه الأربعاء، وبحضور عدد من الوزراء، حيث أكد رئيس الحكومة أن "الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير".

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه الجلسة، تأتي لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2019، ومناقشتها، مضيفا، "نريد أن نطلع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأولويات التي تحكمت في إعداد المشروع".

كما شدد رئيس الحكومة على الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل على الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص الشغل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رئيس الحكومة الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي سعد الدين العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة | بوليتيك

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها | بوليتيك

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها

الملك محمد السادس يستقبل وزير الداخلية السعودي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل وزير الداخلية السعودي بالرباط

انسجاما مع المبادرة الملكية..الإمارات توزع حقائب مدرسية على تلاميذ مدرسة مغربية بالرباط | بوليتيك

انسجاما مع المبادرة الملكية..الإمارات توزع حقائب مدرسية على تلاميذ مدرسة مغربية بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصة مثيرة تكشفها المغربية التي احتفلت بعقيقة | بــووز
منذ 56 دقيقة

قصة مثيرة تكشفها المغربية التي احتفلت بعقيقة

خبر اليوم..تطورات جديدة بخصوص تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم | خبر اليوم

خبر اليوم..تطورات جديدة بخصوص تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم

بالفيديو.. مافيا الأسلحة تستهدف المغرب | شوف الصحافة

بالفيديو.. مافيا الأسلحة تستهدف المغرب

هدد أطباء القطاع العام بالهجرة الجماعية إلى الديار الأوروبية بعد قرارات وزارة الصحة | بــووز

هدد أطباء القطاع العام بالهجرة الجماعية إلى الديار الأوروبية بعد قرارات وزارة الصحة

﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة | بوليتيك
منذ 9 دقائق

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية مرتين متتاليتين حول تسديد ديون المقاولات الصغرى

صعقة برق تودي بحياة راعي وتتسبب في نفوق عدد من الماعز بشيشاوة | حوادث و حقوق

صعقة برق تودي بحياة راعي وتتسبب في نفوق عدد من الماعز بشيشاوة

رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد | بوليتيك

رئيس الحكومة: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة وللبلاد

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها | بوليتيك

الملك محمد السادس يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول وفاء المؤسسات والمقاولات العمومية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.