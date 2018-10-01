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ترامب يقول إنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 19:06 ترامب يقول إنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي | دولي
ترامب يقول إنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي
قال اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، إنه تحدث مع مسؤولين على أعلى المستويات في السعودية، وإنه يريد أن تصل الولايات المتحدة إلى حقيقة ما حدث.

شوف تيفي وكالات 

قال اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، إنه تحدث مع مسؤولين على أعلى المستويات في السعودية، وإنه يريد أن تصل الولايات المتحدة إلى حقيقة ما حدث.

من جانب آخر، وفي سياق متابعة البيت الأبيض لواقعة اختفاء "خاشقجي" دعا الرئيس الأمريكي، خطيبة جمال خاشقجي التركية"خديجة" لزيارة واشنطن، حسب ما نشرته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء.

وكان الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قد اختفى قبل نحو أسبوع، حيث كانت آخر مرة شوهد فيها وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول، يوم 2 أكتوبر، حيث ذهب لاستلام وثيقة يحتاجها لزواجه المقبل، من فتاة تركية .

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