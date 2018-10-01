النيابة العامة المصرية تحقق مع الإبن الأصغر للرئيس محمد مرسي ﻿

قامت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، بإيقاف الابن الأصغر للرئيس المصري السابق، بتهمة ''الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة''.

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قامت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، بإيقاف الابن الأصغر للرئيس المصري السابق، بتهمة "الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

وتم توقيف عبد الله محمد مرسي (الابن الأصغر للرئيس السابق) فجرا، حيث تجري النيابة العامة التحقيق معه، حسب ما أوردته قناة روسيا اليوم، وفق ما أفاد به مصدران أمني وقضائي لوكالة "فرانس بريس".

و ليس الابن الأصغر للرئيس السابق محمد مرسي، هو الأول الذي يتعرض للتوقيف، إذ تم توقيف شقيقه أسامة في أواخر 2016 بتهمة "التحريض على العنف" ولا يزال قيد الاعتقال.

من جانبه، أكد أحمد محمد مرسي، وهو أكبر أبناء مرسي، صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، خبر اعتقال شقيقه الأصغر.