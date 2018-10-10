انسجاما مع المبادرة الملكية..الإمارات توزع حقائب مدرسية على تلاميذ مدرسة مغربية بالرباط ﻿

أعطى علي سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية رفقة يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ـ قطاع التربية الوطنية، وعبد

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أعطى علي سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية رفقة يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ـ قطاع التربية الوطنية، وعبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء بمدرسة إدريس البحراوي بالرباط، انطلاقة توزيع الحقائب المدرسية على التلاميذ، وذلك انسجاما مع المبادرة الملكية، بتوزيع مليون حقيبة مدرسية على التلاميذ، وفي إطار روح الأخوة والتعاون التي تُميز العلاقات الإماراتية ـ المغربية.

وصرح السفير علي سالم الكعبي، في كلمة بالمناسبة، أن "هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية الأخوية لفائدة المملكة المغربية الشقيقة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف السفير، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، (عام زايد).

وأكد الكعبي: "إننا نتطلع إلى استمرارية هذا التعاون الإنساني والإنمائي بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين الشقيقين"، موضحا أن "هذه المبادرة تأتي في سياق الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية عقب الزيارة الناجحة للملك محمد السادس، إلى أبو ظبي ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".