بعد امتناعه ..استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين وتقرر إحضاره بالقوة العمومية ﻿

بعدما انطلقت قبل قليل من يومه الاربعاء، أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم، وامتنع مرة أخرى عن الصعود لقاعة الجلسات وفضل البقاء بقبو المحكمة قرر القاضي بعد اسشارة الهيئة توجيه

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بعدما انطلقت قبل قليل من يومه الاربعاء، أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم، وامتنع مرة أخرى عن الصعود لقاعة الجلسات وفضل البقاء بقبو المحكمة قرر القاضي بعد اسشارة الهيئة توجيه الإنذار الأخير للمتهم مع إحضاره بالقوة العمومية مع إسناد هذا الأمر للنيابة العامة.

وتقدم دفاع المشتكيات في شخص المحامي الحسيني كروط بطلب إحضار توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، بالقوة إلى القاعة لمواصلة أشغال المحاكمة ومناقشة الملف حيث يتواجد في هذه الأثناء بالقفص الكبير.

وأبرز محامي الضحايا كروط في مرافعة قانونية أصغى لها الجميع أن "بوعشرين يتخوف من الاستماع إلى الحقيقة وصوت الضحايا يفزعه ولا يحترم القضاء وامتناعة عن الحضور يؤكد أن المتهم قام بالمنسوب إليه"، مضيفا "صدام حسين رئيس دولة وحضر أشغال محاكمته وبوعشرين يخشى الحقيقة لأنها تفزعه.... ".

يشار أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.