للمرة الثانية على التوالي.. بوعشرين يمتنع عن الصعود لقاعة الجلسات باستئنافية الدارالبيضاء والقاضي ينظر في هذا القرار ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم وامتنع مرة أخرى عن الصعود لقاعة الجلسات وفضل البقاء بقبو المحكمة.

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انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم وامتنع مرة أخرى عن الصعود لقاعة الجلسات وفضل البقاء بقبو المحكمة.

وتقدم دفاع المشتكيات بملتمس لطرد المتهم توفيق بوعشرين، من قاعة المحكمة، بعد اعتدائه على المحامي عبد الفتاح زهراش، داخل الجلسة، وأمام المحامين والقضاة.

وتتوقع هيئة الدفاع أن تبث النيابة العامة في هذا القرار، اليوم الأربعاء، حتى تتصدى لتصرفات بوعشرين الأخيرة ، وتمر المرافعات في جو هادئ ، ويعود المتهم بعد انتهائها للإدلاء بكلمة أخيرة.

من جهة أخرى يرى دفاع الضحايا أن توفيق بوعشرين، دخل في تكتيك جديد، يسعى من خلاله إلى عرقلة سير الجلسات، ومحاولة إثارة الفوضى، واستفزاز هيئة المحكمة، والاعتداء على دفاع المشتكيات.

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.