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المجتمع المدني ينظم مسيرة وطنية تضامنية مع المعطلين المكفوفين يوم السبت القادم بالرباط

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 15:43 المجتمع المدني ينظم مسيرة وطنية تضامنية مع المعطلين المكفوفين يوم السبت القادم بالرباط | بوليتيك
المجتمع المدني ينظم مسيرة وطنية تضامنية مع المعطلين المكفوفين يوم السبت القادم بالرباط
أعلنت فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة البصرية، عن تنظيم مسيرة وطنية للتضامن مع المعطلين المكفوفين حاملي الشواهد، المرابطين فوق سطح وأمام بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة

شوف تيفي م.ض

 أعلنت فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة البصرية، عن تنظيم مسيرة وطنية للتضامن مع المعطلين المكفوفين حاملي الشواهد، المرابطين فوق سطح وأمام بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، منذ الأربعاء 26 شتنبر.

 وحسب بيان توصلت قناة"شوف تيفي" بنسخة منه، فالمسيرة تأتي احتجاجا على وفاة "المكفوف" صابر الحلوي، بعد سقوطه من فوق سطح مبنى وزارة "بسيمة الحقاوي"، ذاتها نتيجة الإهمال واللامبالاة، وانتهاج سياسة الآذان الصماء من طرف المسؤولين تجاه المطالب المشروعة للمكفوفين.

 المسيرة حسب نفس البيان، ستنطلق من أمام وزارة التربية الوطنية في اتجاه مقر البرلمان، وذلك يوم السبت 13 أكتوبر 2018 بالرباط.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الرباط حكومة مجتمع الحقاوي

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