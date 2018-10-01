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إيقاف أربعة أشخاص وتفكيك شبكة للهجرة السرية بطنجــة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 15:23 إيقاف أربعة أشخاص وتفكيك شبكة للهجرة السرية بطنجــة | حوادث و حقوق
إيقاف أربعة أشخاص وتفكيك شبكة للهجرة السرية بطنجــة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة الاثنين الماضي، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة الاثنين الماضي، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الهجرة غير الشرعية.

وأفاد مصدر أمني بأن إجراءات البحث المنجزة، بعد عملية ترصد ومراقبة، مكنت من توقيف المشتبه بهم الأربعة بأحد المقاهي بطنجة، ويتعلق الأمر ب (م.م) و (ب.ب) و(ع.ب) و(ر.د)، مضيفا أن العملية أسفرت أيضا عن حجز سيارتين ومبلغ مالي مهم وعدد من الهواتف النقالة وسلاح أبيض.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد تنقيط الموقوفين للتأكد من هوياتهم الحقيقية، تبين أن اثنين من بينهم مبحوث عنهما بموجب عدد من المذكرات على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي لتورطهم في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الموقوفين تمت إحالتهم على المصلحة الأمنية المختصة باستشارة مع النيابة العامة قصد استكمال الأبحاث معهم حول المنسوب اليهم.

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شوف تيفي المغرب تفكيك شبكة الهجرة السرية أشخاص طنجة

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