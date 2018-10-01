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مناقشة مشروع قانون المالية على ثلاث واجهات

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 15:22 مناقشة مشروع قانون المالية على ثلاث واجهات | بوليتيك
مناقشة مشروع قانون المالية على ثلاث واجهات
من المرتقب مناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2019، خلال مجلس الحكومة والمجلس الوزاري، اليوم الأربعاء، حيث سيتقدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بأهم التوجهات الكبرى للمشروع.

شوف تيفي

من المرتقب مناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2019، خلال مجلس الحكومة والمجلس الوزاري، اليوم الأربعاء، حيث سيتقدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بأهم التوجهات الكبرى للمشروع.

وحسب ما جاء في صحيفة الأحداث المغربية ، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد فتح مشاورات في الموضوع نفسه مع ممثلي المركزيات النقابية، داعيا زعماء النقابات لاجتماع عاجل، لمناقشة التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي لقي في وقت سابق معارضة المركزيات النقابية، في الوقت نفسه سيكون المشروع موضوع ندوة الرؤساء، المنتظر عقده اليوم .

ووفق نفس المصدر، سيعقد اجتماع حاسم، اليوم، في مجلس النواب بين رؤساء الفرق البرلمانية المدرجة في الأجندة التشريعية للدورة الخريفية، التي تفتتح السنة الثالثة في الولاية التشريعية وعلى رأسها برمجة مناقشة قانون المالية.

وأضاف المصدر، أنه سبق لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن كشف في لقاء سابق مع رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب وأعضاء المكتب، أن الأولوية في الدورة التشريعية القادمة ستكون للمصادقة أولا على مشروع قانون المالية، الذي سيحال اليوم الأربعاء على مكتب مجلس النواب بعد مصادقة المجلس الوزاري المزمع عقده اليوم أيضا، وقبله المجلس الحكومي على الخطوط العريضة الجديدة، التي أدخلت على النص، الذي خلفه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي تم إعفاؤه من قبل الملك محمد السادس.

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