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البحرية الملكية تقدم المساعدة ل15 قاربا في وضعية صعبة كانت تقل 366 مرشحا للهجرة السرية

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 14:15 البحرية الملكية تقدم المساعدة ل15 قاربا في وضعية صعبة كانت تقل 366 مرشحا للهجرة السرية | مجتمع
البحرية الملكية تقدم المساعدة ل15 قاربا في وضعية صعبة كانت تقل 366 مرشحا للهجرة السرية
علم من مصدر عسكري أنه في إطار عمل البحرية الملكية لمكافحة عمليات الاتجار غير المشروعة بشمال المملكة، قدمت وحدات خفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، المساعدة لـ15 قاربا

شـــوف تيفي:

علم من مصدر عسكري أنه في إطار عمل البحرية الملكية لمكافحة عمليات الاتجار غير المشروعة بشمال المملكة، قدمت وحدات خفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، المساعدة لـ15 قاربا مطاطيا كانت في وضعية صعبة وعلى متنها 366 مرشحا للهجرة السرية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل جميع المرشحين للهجرة غير الشرعية سالمين إلى ميناء القصر الصغير، موضحا أن أحد القوارب في حالة متهالكة غرق بعيد عملية الإنقاذ.


وسجل المصدر ذاته أن وحدة من خفر السواحل تابعة للبحرية الملكية قامت، ليلة 9 أكتوبر 2018 بعرض ساحل العرائش، بمطاردة لاعتراض قارب قام بتحركات مشبوهة. وعلى الرغم من الطلقات التحذيرية المعمول بها، قام القارب بمناورات معادية بهدف الاصطدام، معرضا للخطر، بشكل ملموس، سلامة فرقة البحرية الملكية للمراقبة التي قام خفر السواحل بإنزالها، ما اضطرها إلى إطلاق خرطوشة من سلاح محمول لتعطيل حركته.

وبحسب المصدر ذاته، فقد كشفت عملية تفتيش القارب عن وجود 58 مهاجرا سريا مغربيا، من بينهم شخص مصاب بجروح خفيفة على مستوى كتفه الأيمن، والذي تم نقله على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية.

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شـــوف تيفي المغرب البحرية الملكية قارب طنجة سواحل

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