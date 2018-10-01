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ألم حاد ينهي حياة تلميذة داخل إحدى الداخليات بإقليم تيزنيت

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 13:30 ألم حاد ينهي حياة تلميذة داخل إحدى الداخليات بإقليم تيزنيت | مجتمع
ألم حاد ينهي حياة تلميذة داخل إحدى الداخليات بإقليم تيزنيت
لفظت تلميذة تدرس في السنة الأولى بكالوريا بجماعة ''أيت وافقا'' التابعة لإقليم تيزنيت أنفاسها الأخيرة ليلة أمس في طريقها للمستشفى الإقليمي بتيزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت

لفظت تلميذة تدرس في السنة الأولى بكالوريا بجماعة "أيت وافقا" التابعة لإقليم تيزنيت أنفاسها الأخيرة ليلة أمس في طريقها للمستشفى الإقليمي بتيزنيت.

وحسب مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي"، فالهالكة البالغة من العمر 18 سنة، تنحدر من دوار "تحواوت" بجماعة "أيت وافقا" وتدرس بالثانوية التأهيلية "إدريس الثاني" بذات الجماعة.

وأوضح مصدر "شوف تيفي"، أن الهالكة كانت داخل الداخلية التابعة لنفس المؤسسة وأحست بألم حاد أسفل بطنها لتخبر بذلك أحد زميلاتها التي كانت معها داخل نفس الغرفة، بعدما غادر الكل لتناول وجبة العشاء، وهو الأمر الذي دفع برفيقتها لإخطار إدارة المؤسسة بمرض التلميذة .

وأضاف ذات المصدر، أنه جرى نقل التلميذة على وجه السرعة نحو المستوصف المحلي بجماعة "إداوسملال" وبعد إطلاع الطاقم الطبي على حالتها تبين أنها حرجة وتستدعي التوجه صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت، غير أن حدة الألم الذي داهمها عجل بوفاتها وهي في طريقها للمستشفى بتيزنيت.

هذا، وتمت إحالة الهالكة على مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب وظروف وملابسات الوفاة الحقيقية، وهل يتعلق الأمر بتسمم غذائي أم أن الوفاة عادية، وهو ما ستحسم بشأنه الخبرة الطبية خلال الساعات القليلة القادمة يضيف مصدرنا.



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت وفاة تلميذة ألم حاد داخل دار الطالبة ظروف غامضة جماعة أيت وافقا

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