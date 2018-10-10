وقفة لأرباب الطاكسيات بتمارة احتجاجا على اعتقال أحد السائقين ﻿

نظم العشرات من أرباب الطاكسيات الصغيرة والكبيرة، صباح اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 10والنصف، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتمارة للمطالبة بالإفراج عن السائق ''شرف الدين حدادة''

شوف تيفي: جمال العظام

نظم العشرات من أرباب الطاكسيات الصغيرة والكبيرة، صباح اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 10والنصف، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتمارة للمطالبة بالإفراج عن السائق "شرف الدين حدادة" والذي يوجد رهن الاعتقال منذ 24 شتنبر الماضي بتهمة التزوير.

وتعود أطوار القضية إلى كون صاحبة المأذونية رقم 12 قامت بإجراءات نقل رخصة الاستغلال للسائق "شرف الدين حدادة" بوثيقة موقعة من طرفها ومصححة الإمضاء بالملحقة الإدارية الأولى بتمارة .





وحسب تصريح أخ المعتقل فإن الملف مفبرك والغرض منه الضغط على مستغل المأذونية للتنازل عنها كما رفع المحتجون شعارات يطالبون من خلالها بإطلاق سراح السائق المعتقل.



