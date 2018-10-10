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حارس مرمى الرشاد البرنوصي في قبضة الشرطة بتهمة السرقة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 12:21 حارس مرمى الرشاد البرنوصي في قبضة الشرطة بتهمة السرقة | حوادث و حقوق
حارس مرمى الرشاد البرنوصي في قبضة الشرطة بتهمة السرقة
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 34 التابعة لمنطقة سيدي البرنوصي-زناتة صباح يومه الأربعاء من القبض على الشاب « س.ش » متلبسا بالسرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 34 التابعة لمنطقة سيدي البرنوصي-زناتة صباح يومه الأربعاء من القبض على الشاب « س.ش » متلبسا بالسرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الموقوف البالغ من العمر حوالي 28 سنة، تم القبض عليه متلبسا بالسرقة بمنطقة البرنوصي وذلك بعد توصل العناصر الأمنية بـ 12 شكاية من ضحاياه "عاملات،تلميذات".

وأضافت مصادرنا، أنه وبعد الاستماع إلى الضحايا تبين أن المواصفات التي توصلت بها العناصر الأمنية تتعلق بـحارس مرمى الرشاد البرنوصي لكرة القدم سابقا « س.ش » لتباشر التحقيقات مع الأخير على أن يتم إحالته على الشرطة القضائية .

 

 

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شوف تيفي حوادث وحقوق الرشاد البرنوصي حارس مرمى

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