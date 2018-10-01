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بعد رفضه بمجلس المستشارين.. مجلس النواب يُصادق على مشروع يتيم حول إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 11:49 بعد رفضه بمجلس المستشارين.. مجلس النواب يُصادق على مشروع يتيم حول إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي | بوليتيك
بعد رفضه بمجلس المستشارين.. مجلس النواب يُصادق على مشروع يتيم حول إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
بعد رفض التصويت على مشروع مرسوم إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، من طرف لجنة القطاعات بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، علمت ''شوف تيفي'' أن الأغلبية صوتت اليوم من جديد على المشروع الذي تقدم به

شوف تيفي:

 

 

بعد رفض التصويت على مشروع مرسوم إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، من طرف لجنة القطاعات بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، علمت "شوف تيفي" أن الأغلبية صوتت اليوم من جديد على المشروع الذي تقدم به يتيم بمجلس النواب.

هذا وقد تم التصويت على النص المشروع كما جاءت به الحكومة برمته في قراءة ثانية بمجلس النواب، حيث كان عدد الموافقون 17 ، ومعارض واحد، والممتنعون عن التصويت 2.

و في هذا الإطار تساءل عدد من المتتبعين ما جدوى من كل هذا خصوصا عندما يرفض نص تشريعي في المستشارين ويعود للنواب لحسم الموقف .

 

 

‫شوف تيفي

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