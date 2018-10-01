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محامو ضحايا بوعشرين يُــفندون مزاعـم و"هلوسات" لجنة الحقيقة والعدالة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 11:24 محامو ضحايا بوعشرين يُــفندون مزاعـم وهلوسات لجنة الحقيقة والعدالة | مجتمع
محامو ضحايا بوعشرين يُــفندون مزاعـم و"هلوسات" لجنة الحقيقة والعدالة
عقدت لجنة الدفاع عن توفيق بوعشرين المتابع بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، بغرض التأثير على القضاء، وإيجاد مبررات للفضائح الجنسية التي تورط فيها

شوف تيفي

عقدت لجنة الدفاع عن توفيق بوعشرين المتابع بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، بغرض التأثير على القضاء، وإيجاد مبررات للفضائح الجنسية التي تورط فيها المتهم ، ومحاولة إيهام الرأي العام .

واعتبر المحامي محمد الهيني في تصريحه لـ"شوف تيفي" أن النقطة التي أثيرت في اجتماع لجنة الدفاع عن بوعشرين حول جاهزية الملف تعود سلطتها التقديرية للنيابة العامة والمشرع هو من أعطاها هذا الاختصاص ، ولا يمكن للأطراف أو المحكمة منازعتها في ذلك ، لأن الأطراف يملكون تقديم طلب للمحكمة للقيام بكل الإجراءات المفيدة في إظهار الحقيقة كما يمكنها القيام بإجراء بحث تكميلي في القضية، ميرزا أنه لاعلاقة لاعتبار القضية جاهزة بمحاكمة المتهم في حالة اعتقال أي أنه حتى مع إحالة الملف على قاضي التحقيق فيمكن أن يبقى المتهم رهن الاعتقال .

أما عن القول لارتباط الملف بملفات أخرى، يضيف محامي الضحايا بالقول : "هذا طرح لا أساس له لا من القانون ولا من الواقع، لأن القضية غير مرتبطة بأي ملف آخر ، والمشرع لم يلزم المحكمة بايقاف البث في القضية إذا ماكانت هناك طعون في بعض أحكامها الفرعية، والتي بالمناسبة لا تقبل أي طعن لأن طعن المتهم غير مقبول شكلا لأن هذه الأحكام هي مجرد أحكام تكميلية لا يمكن الطعن فيها إلا مع القرار الفاصل في الموضوع ".

وأوضــح المحامي الهيني أن الطعون التي قام بها بوعشرين هي فقط للاستهلاك الإعلامي ، متسائلا " هل من خسر جميع الطعون والتي فاقت ستة طعون سواء أمام المحكمة الدستورية أو محكمة النقض أو غرفة الجنايات الابتدائية أوغرفة الجنايات الاستئنافية ... ، هل لا زال في جعبته شيء من المصداقية للحديث أو التشكيك في جميع مؤسسات الدولة سواء الفرقة الوطنية أو النيابة العامة والدرك الملكي والمحكمة ودفاع المطالبات بالحق المدني...؟

واستطرد أبرز محاميي المطالبات بالحق المدني قائلا: " هؤلاء المحاضرون في لجنة الدفاع عن بوعشرين ، منتحلو صفة المعرفة بالقانون لأن كل تحليلاتهم افتدقت لأبسط قواعد القانون لأن القول أن المحكمة لم تطلب من الدرك الملكي بيانا ما إذا كان المتهم أو الضحايا هم من يظهرون في الفيديوهات هو قول مجانب للحقيقة والصواب لأن المحكمة طلبت ذلك من الدرك الملكي من خلال قرارها "التحقق من الفيديوهات مما إذا كان قد طالها تحريف يمس الصوت أو الصورة" .

وأجاب تقرير خبرة الدرك الملكي : ".. فعلى مستوى تحليل المضمون المرئي أي التحليل البصري، فقد تم إخضاع جميع الفيديوهات المتواجدة في القرص الصلب الخارجي من نوع SEAGATE لتحليل بصري شامل ودقيق عبر مشاهدتها بواسطة محطةSTATION ADIV من أجل الكشف عن ما إذا طرأ عليها أي تغيير محتمل في مضومنها، حيث لم يسفر عن كشف أي تحريف modification أو تعديل أو تغيير تقني manipulation في الفيديوهات، وقد تم تأكيد هذه النتيجة بالتحليل اللوغاريتمي".

من جــهته ، أثبت تقرير الخبرة أن الأصوات الموجودة في (كلام وأصوات المحيط) متزامنة مع الصورة، وقد تم تأكيد هذه النتيجة بالتحليل الطيفي، وعلى هذا الأساس تأكد وفق النتائج الكاملة للخبرة بأن جميع الفيديوهات المتضمنة في القرص الصلب الخارجي Seagate لم يطلها أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني لمضمونها، كما لم يظهر أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني في المضمون الصوتي للفيديوهات المذكورة.

ومن جهة أخرى، خلص التقرير إلى تقديم الأجوبة عن الأسئلة الأربعة موضوع إجراء الخبرة للمحجوزات التي تم حجزها داخل مكتب توفيق بوعشرين، حيث تأكد بخصوص السؤال الأول بأن "القرص الصلب الخارجي من نوع Seagate ذو الرقم التسلسلي yy gf 5ve5، يتضمن خمسة وستين فيديو بصيغة h264".

وفيما يتعلق بالقول أن الخبرة لم تعرض على الرأي العام الوطني رد الهيني أن "هذا القول يتنافى وحقيقة الواقع لأن نتائج الخبرة اطلع عليها الرأي العام الوطني كما هي ضمنها تقرير خبرة الدرك الملكي وليس كما قرأتها لجنة الزور وحقوقيو الاتجار بالبشر ، التي حاولت تصوير المتهم على أنه ضحية أفكاره بينما القضية تتعلق بجرائم الحق العام"، على حد قوله.

يُــــشار أن بوعشرين متهم بجرائم تتعلق بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل.

 

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شوف تيفي بوعشرين المغرب لجنة الحقيقة والعدالة توفيق المحكمة الدار البيضاء

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