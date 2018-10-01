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زخات رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 10:41 زخات رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة | مجتمع
زخات رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة
في نشرة إنذارية ،أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الأربعاء، ما بين ال10 صباحا والسابعة مساء، بعدد من مناطق المملكة.

شـــوف تيفي:

في نشرة إنذارية ،أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الأربعاء، ما بين ال10 صباحا والسابعة مساء، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية، أن هذه الزخات الرعدية ستهم، ما بين ال10 صباحا والثانية بعد الزوال، أقاليم القنيطرة والعرائش والفحص -أنجرة وسلا وسيدي سليمان وطنجة-أصيلة، وما بين 12 زوالا والسابعة مساء أقاليم اكادير-اداوتنان والحوز والحسيمة وأزيلال وبني ملال وبرشيد والدار البيضاء والدريوش والرشيدية والصويرة وفكيك وانزكان-أيت ملول والخميسات ومديونة والمحمدية والنواصر وأسفي وتارودانت.

وحسب النشرة، يرتقب أيضا هبوب رياح قوية (85/60 كلم/ الساعة) خلال اليوم ما بين ال12 زوالا والثامنة مساء بأقاليم الجديدة والرشيدية والصويرة وفكيك وورزازات وأسفي وسيد بنور وتازة وزاكورة.

 

 

 

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شــوف تيفي المغرب زخات رعدية رياح قوية

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