 عــاجل: تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم بعد هذه الصدمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المحمدية:شلل بالمجلس الجماعي بسبب خلاف بين الرئيس والمستشارين | مجتمع

المحمدية:شلل بالمجلس الجماعي بسبب خلاف بين الرئيس والمستشارين

زخات رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة | مجتمع

زخات رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة

عــاجل: تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم بعد هذه الصدمة | مجتمع

عــاجل: تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم بعد هذه الصدمة

سندباد بيتش ريزورت (المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء) يحصل على جائزة بيئية جديدة في فئتي الصحة والراحة والجائزة الكبرى للبناء المستدام | اقتصاد

سندباد بيتش ريزورت (المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء) يحصل على جائزة بيئية جديدة في فئتي الصحة

أشهر طباخ تركي ودادي + صور حصرية | مجتمع

أشهر طباخ تركي ودادي + صور حصرية

الصحراءالمغربية: دولة ترينيداد وتوباغو تؤيد مبادرة الحكم الذاتي | بوليتيك

الصحراءالمغربية: دولة ''ترينيداد'' وتوباغو تؤيد مبادرة الحكم الذاتي

أمطار رعدية محتملة بهذه المناطق المغربية اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار رعدية محتملة بهذه المناطق المغربية اليوم الأربعاء

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎ | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية

بسيمة والمكفوف

عــاجل: تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم بعد هذه الصدمة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 10:16 عــاجل: تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم بعد هذه الصدمة | مجتمع
عــاجل: تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم بعد هذه الصدمة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية خديجة الشهيرة بـ''فتاة الوشم'' إلى غاية 24 أكتوبر.

شــــوف تيفي:

 

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية خديجة الشهيرة بـ"فتاة الوشم" إلى غاية 24 أكتوبر.

وعرف المكان حسب ما توصلت به شوف تيفي، حضورا مكثفا لمختلف وسائل الإعلام الدولية، ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية ومحامين وجمعيات حقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و خضعت خديجة لخبرة طبية أنجزها فريق طبي من مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ، كشفت نتيجتها أن الوشم الذي يظهر في جسد خديجة قديم و يفند الرواية التي جاءت على لسانها ما شكل صدمة لدى الحاضرين بالمحكمة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الوشم فتاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المحمدية:شلل بالمجلس الجماعي بسبب خلاف بين الرئيس والمستشارين | مجتمع

المحمدية:شلل بالمجلس الجماعي بسبب خلاف بين الرئيس والمستشارين

زخات رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة | مجتمع

زخات رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة

أشهر طباخ تركي ودادي + صور حصرية | مجتمع

أشهر طباخ تركي ودادي + صور حصرية

أمطار رعدية محتملة بهذه المناطق المغربية اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار رعدية محتملة بهذه المناطق المغربية اليوم الأربعاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالدموع و في أول خروج إعلامي الشيخة تراكس تروي التفاصيل الكاملة لقصة فيديو خليجيين المزورين | خارج البلاطو
منذ 57 دقيقة

بالدموع و في أول خروج إعلامي الشيخة تراكس تروي التفاصيل الكاملة لقصة فيديو خليجيين المزورين

أول تصريح لأرملة الزوج اللي مات في ظروف غامضة بمستشفى الأمراض العقلية بوجدة | خارج البلاطو

أول تصريح لأرملة الزوج اللي مات في ظروف غامضة بمستشفى الأمراض العقلية بوجدة

وزير الفلاحة يعطي من إقليم الحوز الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2018/ 2019 | خارج البلاطو

وزير الفلاحة يعطي من إقليم الحوز الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2018/ 2019

جولة في متحف القهوة في دبي | قنوات أخرى

جولة في متحف القهوة في دبي

﻿

آخر المستجدات

المحمدية:شلل بالمجلس الجماعي بسبب خلاف بين الرئيس والمستشارين | مجتمع
منذ 24 دقيقة

المحمدية:شلل بالمجلس الجماعي بسبب خلاف بين الرئيس والمستشارين

زخات رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة | مجتمع

زخات رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة

عــاجل: تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم بعد هذه الصدمة | مجتمع

عــاجل: تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم بعد هذه الصدمة

سندباد بيتش ريزورت (المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء) يحصل على جائزة بيئية جديدة في فئتي الصحة والراحة والجائزة الكبرى للبناء المستدام | اقتصاد

سندباد بيتش ريزورت (المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء) يحصل على جائزة بيئية جديدة في فئتي الصحة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.