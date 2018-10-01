عــاجل: تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم بعد هذه الصدمة ﻿

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية خديجة الشهيرة بـ''فتاة الوشم'' إلى غاية 24 أكتوبر.

شــــوف تيفي:

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية خديجة الشهيرة بـ"فتاة الوشم" إلى غاية 24 أكتوبر.

وعرف المكان حسب ما توصلت به شوف تيفي، حضورا مكثفا لمختلف وسائل الإعلام الدولية، ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية ومحامين وجمعيات حقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و خضعت خديجة لخبرة طبية أنجزها فريق طبي من مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ، كشفت نتيجتها أن الوشم الذي يظهر في جسد خديجة قديم و يفند الرواية التي جاءت على لسانها ما شكل صدمة لدى الحاضرين بالمحكمة.